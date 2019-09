Concert exceptionnel sur l’orgue historique de Saint-Calais

Pour une belle cause, avec un musicien prestigieux, sur l’un des plus beaux orgues de la région, voilà une soirée qui s’annonce mémorable vendredi 27 septembre, à Saint-Calais (Sarthe). Jugez plutôt.

«Cinq siècles de musique d’orgue» et, pour abolir les frontières entre les cinq pays visités (Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne et France), une histoire commune, celle de la variation : voici la trame du programme choisi par Philippe Lefebvre pour mettre en valeur l’orgue de Saint-Calais et séduire le grand public.

Car Philippe Lefebvre sait enthousiasmer les foules ! Pendant 34 ans aux claviers des grandes orgues de Notre-Dame dont il est titulaire, il a exalté ou plongé dans le recueillement les foules internationales qui emplissaient la Cathédrale désormais meurtrie.

L’art de la variation convient parfaitement à cette dimension cosmopolite puisqu’il montre comment un même thème, un même air, parfois une simple chanson, peut se développer à travers une oeuvre, courir d’une oeuvre à l’autre, d’une époque à une autre. L’art va alors bien au-delà des procédés techniques pour créer une véritable fraternité.

Après les oeuvres de Byrd, Cabezon, Marchand, Bach, Mendelssohn, Jehan Alain… Philippe Lefebvre terminera son programme par une improvisation – autre passerelle musicale, qui rassemble organistes et jazzmen – dont il est mondialement reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de notre époque. Et comme l’an dernier, pour le premier récital organisé par Les Amis de l’orgue de Saint-Calais, un grand écran et un système de video permettront de suivre le jeu de l’organiste.

Est-il besoin de dire que les bénéfices du récital donné sur l’orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Calais participeront à la restauration du grand orgue de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, sauvé du désastre certes, mais qui aura besoin de longs et coûteux travaux pour retrouver à son tour tout son éclat ?

Une belle cause, un musicien prestigieux et l’un des plus beaux orgues de la région, voilà qui inaugure bien d’une soirée mémorable où le public est attendu nombreux ! Pas de prix d’entrée pour cette soirée dont la contribution est laissée à la générosité, et aux possibilités, de chacun.

Renseignements : Les Amis de l’orgue de Saint-Calais – secretariat.orguesc@yahoo.com / Tél. 06 33 69 89 78

