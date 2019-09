Rallye Coeur de France 2019 Assurément un grand cru !

Le Perche-Vendômois s’apprête à vivre la 7e manche du championnat de France des rallyes. Cette 21e édition du rallye Cœur de France qui se déroulera du 27 au 29 septembre, s’annonce sans bouleversement majeur, mais avec plus de rythme et plus de difficultés.

L’avènement de ce rallye dans l’élite française en 2017 avait concrétisé les intenses efforts des organisateurs pour accéder à ce niveau : il avait fallu trouver des équipes de bénévoles pour assurer la mise en place, structurer l’équipe dirigeante, motiver de nouveaux partenaires publics et privés, optimiser la sécurité de l’épreuve et proposer des tracés sélectifs et variés. Une fois au sommet, Cœur de France Organisation se devait d’y rester ! «D’abord, le kilométrage chronométré est plus long et dépasse les 200 km (contre 180 km l’an passé), le nombre d’épreuves spéciales chronométrées augmente (de 11 à 14 ES) et une boucle nocturne, rare en championnat de France, fait son apparition le samedi soir» décrit Jean-François Dupas, le patron de l’organisation. «En gardant un format condensé autour de Vendôme et de Savigny-sur-Braye, nous restons dans l’ADN du Cœur de France qui fait son succès».

Les temps forts de l’édition 2019

Ce seront bien-sûr les 14 épreuves chronométrées dans lesquelles les concurrents devront donner le meilleur d’eux-mêmes et de leurs voitures sans sortir de la route mais sans trop tirer sur la mécanique car le rallye est long. Elles sont disséminées dans tout le Vendômois (voir lieux et horaires) et même dans la Sarthe avec celle de Bessé-sur-Braye. Elles sont libres d’accès et gratuites via des zones publiques.

Deux spéciales-spectacle sont particulièrement intéressantes : celle de Vendôme le samedi après-midi au Pré-aux-Chats et celle de Savigny-sur Braye au cœur du bourg le dimanche matin 29 septembre. De la pure adrénaline avec une bonne visibilité avec dérapages, virages au frein à main et show assurés !

Pour ceux qui s’intéressent de près aux voitures de rallye, ils auront l’occasion de voir de près les mécaniciens en action et les pilotes dans les deux parcs d’assistance installés à Vendôme quartier Rochambeau et place de la Liberté.

Enfin, le podium de départ reprend possession de la place Saint-Martin qui avait fait l’unanimité en 2018. A ne pas manquer le podium d’arrivée dimanche vers 13h30 avec remise des prix, champagne, interviews et bonne humeur !

Demandez le programme !

Vendredi 27 septembre

Shakedown 9h30-15h30 Villerable-Naveil

Vérifications techniques 16h-22h Vendôme Le Minotaure

Samedi 28 septembre

Le premier horaire correspond à la première voiture VHC(historique), puis après l’ES7 à la première moderne.

Podium départ 8h20 Vendôme Place St-Martin

ES 1 Sougé-Bonneveau (14,9 km) 9h20

ES 2 Bessé-sur-Braye (29,7 km) 10h

ES 3 Savigny-Marolles (14,9 km) 11h

Assistance Vendôme Rochambeau/Place de la Liberté

ES 4 Sougé-Bonneveau (14,9 km) 13h55

ES 5 Bessé-sur-Braye (29,7 km) 14h35

ES 6 Savigny-Marolles (14,9 km) 15h30

—–Fin du rallye VHC et LPRS——

Samedi 28 septembre (suite)

ES 7 Super Vendôme (1,3 km) 17h15

Podium Place St Martin 19h

Assistance Vendôme

ES 8 Sougé-Bonneveau (14,9 km) 20h25

ES 9 Savigny-Marolles (14,9 km) 21h

Assistance et parc fermé Vendôme

Dimanche 29 septembre

ES 10 Sargé-sur-Braye (14,3 km) 8h35

ES 11 Cellé (12 km) 9h20

ES 12 Sargé-sur-Braye (14,3 km) 11h15

ES 13 Cellé (12 km) 11h55

ES 14 Super Savigny (1,2 km) 12h25

Podium arrivée et remise des prix 13h35 Vendôme Place St-Martin

Retrouvez le détail de toutes les épreuves sur http://rallyecoeurdefrance.org

