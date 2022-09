Durant les JEP, le Téléthon s’invite à la Commanderie d’Arville

La Commanderie d’Arville participe à la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, programmée les 17 et 18 septembre. Pour la première fois, l’accès au site historique est entièrement gratuit (à l’exception de la visite aux flambeaux du samedi soir).

Le samedi la Commanderie d’Arville a également le plaisir d’accueillir le lancement départemental du Téléthon, organisé par la coordination de l’événement en Loir-et-Cher (lire page 21). Des animations sont prévues toute la journée au sein de la commanderie : une façon de mobiliser les associations avant le grand évènement national prévu les 2 et 3 décembre.

Les Journées européennes du patrimoine

Comme chaque année, un programme d’animations est aménagé dans le cadre de ces Journées consacrées à la (re)découverte du patrimoine. Des visites guidées du site historique sont ainsi proposées tout le week-end par les médiateurs de l’équipe, permettant de comprendre l’histoire si singulière d’une commanderie, entre récit des croisades, arrestation des Templiers par le roi Philippe le Bel et transfert de l’établissement aux Hospitaliers.

Une visite insolite inédite est présentée en matinée, «Les Templiers, de la naissance à la chute» : l’occasion de découvrir l’histoire édifiante de ces chevaliers, de l’émergence de l’ordre à Jérusalem jusqu’à sa disparition, suivant un parcours qui emmène les visiteurs à travers le musée et le site historique (en partie).

Durant les visites guidées, pourquoi ne pas inviter les enfants à profiter d’un atelier ? Un médiateur culturel initie petits et grands à l’architecture médiévale, à travers l’atelier «Bâtisseurs du Moyen-âge» : l’opportunité d’explorer les croisées d’ogives, les arcs romans et l’architecture gothique grâce à la manipulation de maquettes. L’atelier peut être réalisé en autonomie ou en famille : le nombre de places est limité, l’inscription en ligne est recommandée.

Pour compléter cet atelier, une exposition temporaire intitulée « Bâtisseurs de cathédrales » est installée dans la grange aux dîmes : les différents panneaux présentent la construction de ces majestueux édifices durant le Moyen-âge et les différents corps de métiers associés à leur élévation.

Une visite nocturne est spécialement programmée le samedi soir afin de découvrir le site historique à la lumière des flambeaux : les visiteurs sont plongés dans une atmosphère étrange, alors que les ombres s’allongent à la lueur des torches et que la nuit enveloppe la commanderie. Un médiateur culturel complète leur découverte de points d’histoire et de récits d’anecdotes.

Le lancement du Téléthon

Le samedi la coordination du Téléthon en Loir-et-Cher organise le lancement départemental de l’événement à la Commanderie d’Arville : plusieurs animations sont préparées afin de rassembler associations et bénévoles souhaitant s’investir dans la grande manifestation solidaire prévue les 2 et 3 décembre. Rappelons que, grâce à son action, ce grand marathon télévisuel permet de collecter chaque année de nombreux fonds destinés à la recherche contre les maladies génétiques rares, évolutives et lourdement invalidantes. L’argent est également utilisé pour accompagner au quotidien les malades atteints de myopathie.

Au programme des 17 et 18 septembre :

• Lancement du Téléthon :

Samedi 17 septembre, de 10h à 18h30

• Les visites guidées :

Samedi 17 et dimanche 18 septembre :

· visite insolite « Les Templiers, de la naissance à la chute », à 10h45 (1h)

· visite de la commanderie d’Arville à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 (1h)

· accès gratuit, pas de réservation au préalable.

• La visite aux flambeaux

Samedi 17 septembre.

· adulte : 10€ / de 6 à 17 ans : 5€

· rdv à 20h (fin de la visite prévue à 21h30)

· nombre de participants limité => réservation en ligne conseillée

• L’atelier «Bâtisseur du Moyen-âge»

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

· à 11h, 14h30 et 16h (1h)

· de 6 à 99 ans, en autonomie ou accompagné d’un adulte.

· accès gratuit

· nb de participants limité => réservation en ligne conseillée

LES INFORMATIONS PRATIQUES

La visite de la commanderie inclut le musée, le site historique et le jardin médiéval.

· ouverture de 10h à 18h30

· accès gratuit à l’occasion des Journées européennes du patrimoine ; accès payant pour la visite aux flambeaux