Suite au succès de sa 1ʳᵉ édition à Naveil du festival de contes et musique, «Contes en pagaille» donne d’ores et déjà rendez-vous les 7 et 8 juin. La programmation sera dévoilée samedi 15 mars lors de la soirée organisée sous le signe de la Saint Patrick.

Pour cette 2e édition, le Festival Contes en pagaille, ce ne sont plus 2, mais 3 jours festifs ! En effet, l’association propose samedi 15 mars dès 18h, à la salle Canopée, une soirée autour de la Saint-Patrick avec la venue exceptionnelle de la conteuse Bérengère Charbonnier et un concert de rock celtique à 21h avec The Banshee, vainqueurs du tremplin Avoine Zone Groove 2024. Ils dédicaceront leur CD sorti en septembre 2024 «wandering waves». La soirée permettra aussi de (re)découvrir les créations d’Alix Montrieux, de Chrysalix cuir, et de déguster, en partenariat avec VandB Vendôme, bières irlandaises ou cider…

La programmation du festival Contes en pagaille samedi 7 et dimanche 8 juin sera officiellement dévoilée à l’occasion de cette soirée. En attendant le programme de ces deux journées de festival, une certitude : les valeurs de partage, de rêve et de liens restent essentielles…

Rendez-vous d’ici là sur www.contesenpagaille.com