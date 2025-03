Les couturières ont leurs puces

L’association Costumes au Fil du Temps propose sa 4e édition des Puces des Couturières début mai. Un salon qui réunit toutes et tous les passionnés de couture et son matériel.

L’association Au Fil du Temps réunit à travers ses ateliers de couture et de patchwork 35 adhérentes. Son histoire débute juste après la fin des spectacles du Lion d’Azur à Vendôme par une acharnée de la couture, la passionnée et passionnante Claire Boucher, fondatrice de l’association en 1995 et toujours présidente. «Dès le départ de l’association, j’aimais l’idée de transmettre. Nous sommes beaucoup de retraitées mais j’ai également quelques jeunes qui assurent la relève. De plus en plus de gens désirent apprendre à coudre et à réaliser un ourlet simple ou quelques réparations. C’est très à la mode et finalement savoir coudre peut même faire réaliser souvent quelques économies au foyer » détaille la présidente.

Les couturières se réunissent le mardi, autour du patchwork et le jeudi, pour les costumes que l’association produit souvent pour des commandes bien précises comme pour les Amis de Rochambeau ou l’association du Château de Vendôme. En mai, Costumes au Fil du Temps organisera ses 4e Puces des Couturières, une manifestation qui se déroulera au Marché Couvert et réunira une vingtaine de stands professionnels sur le thème de la couture : tissus, dentelles, laines, aiguilles, fils, mercerie, revues, broderie, patchwork, tricot,… Une tombola permettra de gagner en gros lot un superbe patchwork conçu par l’atelier du mardi. Avec l’entrée gratuite, l’association devrait accueillir comme les années précédentes un grand nombre de passionnées !