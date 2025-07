Festival des musiques de la Renaissance

Du 11 au 13 juillet, les Rendez-vous de la Possonnière célèbrent les femmes de la Renaissance.

Si les Rendez-vous de la Possonnière 2024 ont naturellement honoré le gentilhomme vendômois (500 ans d’existence obligent), du 11 au 13 juillet, la programmation 2025 sera tournée vers les femmes et leur rôle à la Renaissance, dans le domaine de la création, et en politique.

Deux universitaires, Anne Debrosse et Catherine Deutsch, exploreront ces thèmes les 12 et 13 juillet à 14h30, en évoquant la compositrice Maddalena Casulana, et sa mécène, Isabelle de Médicis. Sous la direction de Nolwen Le Gwern, Doulce Mémoire, mettra en valeur le lien entre la créatrice et sa noble protectrice dans le concert de clôture du dimanche 13 juillet à 17h30.

Le concert d’ouverture par l’Ensemble Jacques Moderne célébrera les jardins (vendredi 11 juillet, 20h30). Samedi 12 juillet, 20h30, l’ensemble Près de Votre Oreille imaginera le parcours d’un musicien dans son voyage italien, et à 22h30, Pierre Gallon plongera ses claviers dans une évocation de la nuit avec des musiques londoniennes autour de 1600.