Fête bio à Boursay, une fête éco-responsable

La 31e Fête Bio à Boursay organisée par la Maison Botanique aura lieu le dimanche 11 septembre dans le coeur du village et profitera des locaux et aménagements extérieurs réalisés par l’association (Chemins des Trognes, Jardins, etc.).

La Fête Bio de Boursay est une manifestation singulière qui permet à l’association de sensibiliser un public très large aux problématiques de développement durable mais aussi de promouvoir des producteurs, artisans et commerçants locaux engagés dans cette démarche.

Une soixantaine d’exposants

Producteurs bio, essentiellement locaux et artisans, feront découvrir leurs savoir-faire, leurs connaissances et déguster leurs productions. Des associations de protection de la nature ou de promotion de pratiques éco-responsables seront également présentes pour discuter et échanger avec vous.

Une restauration maison et bio ainsi qu’une buvette locale bio seront à votre disposition toute la journée.

Pour enrichir votre visite, de nombreuses animations seront proposées pour petits et grands.

Les animations

Spectacles :

de la compagnie Dynamogène. Venez transpirer en musique à la recherche du bon tempo. Cette machine fonctionne exclusivement à l’énergie musculaire. Monsieur Culbuto de la compagnie Nuit et Jour. C’est un jouet vivant qui attend que l’on s’amuse avec lui, l’air de rien…

Expositions :

Peintures, sculptures, estampes. L’artiste cherche à illustrer la compréhension d’une dynamique du mouvement spécifique au monde végétal. Jean-Michel Renaudin : Photographies. Ce professionnel reconnu poursuit inlassablement ses recherches personnelles autour d’un esprit de la nature.

Pressage traditionnel de jus de pommes :

Comment fait-on le jus de pommes ? Redécouvrir le goût de l’effort. Activité ludique, physique, accessible à tous et dans le respect de la vie.

Animations :

Ateliers autour du climat et du carbone. Association des idées qui cheminent et inventons nos vies bas carbone.

Atelier / jeu autour du compost par Perche Nature en partenariat avec le Syvalorm

Troc graines par les grainothèques locales

Dédicaces de Dominique Mansion

Animation musicale

Lectures jeunesse autour de la nature. La librairie Tintinnambulante.

Ateliers d’initiation à la mosaïque. David Mosaïque.

Concours de moulins : Réalisez un objet de décoration ou utilitaire, exploitant cette énergie gratuite et bénéfique qu'est le vent, essentiellement à l'aide de matériaux de récupération. Amenez ensuite celle-ci le jour de la fête bio où elle sera exposée toute la journée au vent et aux regards des visiteurs qui éliront les plus belles oeuvres. De nombreux lots à gagner !!! Renseignement : https://www.maisonbotanique.com/concours-de-moulins