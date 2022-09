Quand la peinture inspire l’écriture

«De Feuilles et de Bois», un recueil de dix-huit nouvelles écrites par Rodolphe Ndong Ngoua inspirées par dix-huit peintures d’Alexis Pandellé pour raconter et revenir sur notre région, un exercice peu banal, une belle collaboration artistique imprimée et motivante.

Un texte en réponse à une toile, Rodolphe Ndong Ngoua a une plume animée, vivifiante et élégante, lui-même artiste peintre et écrivain et qui aime les rencontres. «En mars, j’ai proposé à Alexis Pandellé cette collaboration en lui présentant quelques textes inspirés par ses toiles d’arbres magnifiques qu’il peint sur place dans le Vendômois. De grandes peintures aux couleurs chatoyantes qui me donnaient à chaque fois l’inspiration d’une courte histoire dans un lieu emblématique de notre région» explique l’écrivain.

Ainsi, par exemple, grâce au tableau d’un érable, Rodolphe nous écrit une nouvelle avec le château de Vendôme en toile de fond ou une œuvre sur des bouleaux qui viendront illustrer une histoire au Gué-du-Loir. Ainsi, on redécouvre notre Vendômois grâce à sa nature, partant de la peinture vers l’écriture. On découvrira une préface de Patrice Bérard, éditeur de Trôo aux Éditions du Café Littéraire de la Terrasse, autre pièce maîtresse qui a permis la sortie de ce nouveau recueil « De Feuilles et de Bois » aux couleurs de l’automne qui s’annonce.