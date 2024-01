«Je crois donc je suis»

Thierry Jobard, responsable du rayon Sciences Humaines d’une grande librairie à Strasbourg, observe le renouveau de l’ésotérisme en France, et notamment dans le monde de l’édition, depuis une dizaine d’années. L’ésotérisme, dont l’étymologie renvoie à ce qui est intérieur, dérobé aux regards profanes, regroupe des pratiques et croyances diverses : arts divinatoires, numérologie, magie, sorcellerie, chamanisme, reiki, magnétisme ou encore médiumnité.

Formations aux coûts exorbitants, stages, livres, comptes TikTok ou Instagram, l’ésotérisme se renouvelle aujourd’hui en se rapprochant du développement personnel. Il mêle ainsi quêtes spirituelle et psychologique et constitue un « marché des biens de salut » très lucratif dont les dérives sectaires ne cessent d’augmenter.

L’auteur dénonce cette prise en charge du sacré par le marché, l’idéologie individualiste et volontariste qui se cache derrière ces pratiques en apparence bienveillantes et positives. Face au déclin des Églises, le religieux n’a pas disparu, il s’est transformé en une nébuleuse de croyances qui ouvre la porte aux charlatans, aux manipulateurs et autres gourous.

Un petit livre incisif, qui donne des pistes pour mieux comprendre l’engouement pour ces croyances.