Pour l’amour de la magie

Sébastien Mossière, Vendômois d’adoption, magicien professionnel depuis 28 ans, sera en représentation close-up au Bar à vin à Vendôme le 11 avril. L’occasion de connaître sa dextérité et surtout son humour, car il se définit, à juste titre, comme magicien-comédien. Place au spectacle !

« Du plus loin que je me souvienne, je désirais être magicien ou comédien. J’avais une grand-mère artiste qui avait fait les Beaux-Arts et qui avait passionné par les marionnettes qu’elle confectionnait elle-même. Elle m’a toujours dit que si je voulais devenir magicien, je devais m’imprégner du mime, de la danse et du théâtre. Il m’a juste pas fait de doute mais beaucoup de ma manière, la carte théâtrale, j’aime la souligner. »

du magicien ? Ici et en représentation réglée ! À Paris au Théâtre des Beliers dans le XVIIIe arrondissement avec des producteurs comme Artus, Jugnu… Mais aussi parce que sa propre familiale sont théâtrales, il aime raconter une histoire de A à Z, cet ensemble constitue mes créations. Pour le tour de l’épée par exemple, qui plane la carte du magicien inspiré, il s’inspire et déclame la tirade d’Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac», poursuit le magicien-comédien.

On connaît Sébastien Mossière grâce notamment à ses jeux d’acteurs dans des films comme Les Chatouilles ou Le Sens de la fête. Il est également souvent appelé comme technicien pour le cinéma, apportant son savoir-faire sur certains plateaux comme « dermaqueurs » pour la série sur Canal+ consacrée à Marie-Antoinette ou pour Lili village français. Il donne de nombreuses conférences sur la magie et est d’ailleurs le magicien référent du Repère Sauvage à La Ville-aux-Clercs.

Il faut dire que Sébastien Mossière travaille beaucoup mais peu dans le Vendômois. Son dernier spectacle de magie «Qui veut la peau