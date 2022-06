Juin 2022 : Révolution écologique

Astrophysicien, Aurélien Barrau s’est fait connaître pour son engagement écologique. Il a notamment publié un appel intitulé « Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité » dans le journal Le Monde en septembre 2018, signé par 200 artistes, écrivains, philosophes et scientifiques.

Le court document – trente et une pages – que je vous recommande, retranscrit un entretien dans lequel Aurélien Barrau clarifie sa pensée sur la collapsologie, le progrès, la croissance, la géo-ingénierie, ou encore l’art et la littérature. Face à la catastrophe écologique et sociale, face au «crime contre l’avenir», il propose de remonter à la racine du problème : notre vision philosophique du monde, nos valeurs, nos symboles. Plutôt que de rechercher absolument l’action, il en appelle à la pensée. À changer les règles et inventer un nouveau monde. À une «révolution politique, poétique et philosophique» pour préserver la vie sur terre.