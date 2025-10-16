Économie et sociétéÉconomie en Vendômois

Nouvelles installations d’agriculteurs

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 13 heures
20 Temps de lecture 1 minute
vache a la ferme 1

La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher affiche sa position en faveur d’une politique ambitieuse pour l’installation de nouveaux agriculteurs, un pilier indispensable au renouvellement des générations agricoles et de la vitalité de notre ruralité. Quand on sait que la moitié des chefs d’exploitation partiront à la retraite d’ici à 2030, il devient crucial de faciliter et soutenir ces installations de jeunes, qu’ils soient issus du milieu agricole ou non, avec des projets innovants, durables et adaptés aux enjeux des transitions agro-climatiques, économiques et sociétaux d’aujourd’hui. La Chambre d’agriculture appelle donc l’ensemble des acteurs, pouvoirs publics, collectivités, banques, coopératives, syndicats et organismes de formation à s’unir pour créer un environnement favorable à l’installation. Pour la Chambre d’agriculture, cela passe notamment par la simplification des démarches pour les porteurs de projet. 2030, c’est demain…

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 13 heures
20 Temps de lecture 1 minute
Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

Articles similaires

fantine beaumont lunch bag 1

Prix du design pour une Vendômoise

il y a 11 heures
philippe gouet president du conseil departemental de loir et cher au micro des journalistes 1

Explication de texte

il y a 2 jours
commission permanente du 18 09 1

Commission permanente du CD 41

il y a 2 jours
aphp en representation lors du challenge inter entreprises 1

Acteur majeur sur le territoire

il y a 2 jours
Le Petit vendômois © Copyright 2025 et jusqu'à la fin des temps, Tous droits réservés  |  Powered with  by Kaizen Lab | Hébergé par Infinext
Bouton retour en haut de la page