Nouvelles installations d’agriculteurs

La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher affiche sa position en faveur d’une politique ambitieuse pour l’installation de nouveaux agriculteurs, un pilier indispensable au renouvellement des générations agricoles et de la vitalité de notre ruralité. Quand on sait que la moitié des chefs d’exploitation partiront à la retraite d’ici à 2030, il devient crucial de faciliter et soutenir ces installations de jeunes, qu’ils soient issus du milieu agricole ou non, avec des projets innovants, durables et adaptés aux enjeux des transitions agro-climatiques, économiques et sociétaux d’aujourd’hui. La Chambre d’agriculture appelle donc l’ensemble des acteurs, pouvoirs publics, collectivités, banques, coopératives, syndicats et organismes de formation à s’unir pour créer un environnement favorable à l’installation. Pour la Chambre d’agriculture, cela passe notamment par la simplification des démarches pour les porteurs de projet. 2030, c’est demain…