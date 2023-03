La saison culturelle de l’Hectare

Lucia de Carvalho, musique du monde, nouvel album Pwanga, vendredi 10 mars (20h30), au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 10 à 20€. Bar avec spécialités africaines proposées par Afrivision.

«Pwanga» signifie «Lumière» et représente les racines profondes d’un arbre né en Afrique. C’est aussi le titre du nouvel album de la chanteuse et percussionniste angolaise Lucia de Carvalho, dans lequel fleurissent treize chansons solaires et émouvantes alliant douceur et puissance.

L’île, théâtre, par le collectif Bajour, mardi 14 mars (20h30) au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public à partir de 12 ans. Tarifs de 10 à 20€.

Sur une île, des hommes et des femmes se rencontrent. Ils ne se connaissent pas mais vont tenter ensemble d’inventer une nouvelle façon de vivre avec les autres, de la plus improbable à la plus inouïe.

En de courtes scènes drôles et caustiques, ces jeunes interprètes entremêlent fiction et flash-back. Ils ne vous laissent aucun répit !

Machine de cirque, (Québec), vendredi 24 mars (20h30), au théâtre du Minotaure à Vendôme. En famille à partir de 5 ans. Tarifs de 18 à 35€.

Un échafaudage de deux étages sert de terrain de jeu et de haute voltige à cinq jongleurs – acrobates dotés d’ingéniosité. Dans un monde de pièces détachées, ces personnages déjantés manient des objets aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même la serviette de bain ! Ils n’hésitent pas à se mettre à nu pour vous faire rire, vous toucher et surtout, vous en mettre plein la vue. Un show comique doté de prouesses acrobatiques époustouflantes !

Carte blanche à Edouard Ferlet, musique, vendredi 31 mars (20h30), à la chapelle Saint Jacques à Vendôme Tout public.à partir de 12 ans. Tarifs de 10 à 20€.

Une carte blanche est offerte à Édouard Ferlet, compositeur et pianiste virtuose qui compte parmi les musiciens français les plus inventifs et entreprenants de la scène du jazz français. Il sera accompagné de Violaine Cochard, une claveciniste issue de l’univers baroque pour interpréter le répertoire des albums «Plucked Unplucked» et «Plucked’n Dance». Puis Édouard Ferlet jouera «Pianoïd». Des invités surprises les rejoindront au cours de la soirée pour vous offrir un univers musical inédit et inattendu !

Salti, danse, par la compagnie Toujours après minuit, mardi 4 avril (19h), au théâtre du Minotaure à Vendôme. En famille à partir de 6 ans. Tarifs de 6 à 10€.

Connaissez-vous la «tarentelle» ? C’est une danse populaire du sud de l’Italie qui soignerait les «tarantolato», les personnes piquées par l’insecte venimeux «taranta».Dans Salti, trois danseurs tirent au sort celui qui sera désigné pour jouer le «tarantolato». Ils vous embarquent dans un tumulte joyeux pour vous raconter le récit de ce mythe. Salti est un remède vivifiant qui s’avère contagieux !

Le crocodile trompeur Didon et Enée, théâtre de l’Aquarium, mercredi 5 avril (20h30) et jeudi 6 avril (19h30), à la halle aux Grains à Blois. Tout public Tarifs de 10 à 20€.

« Aimer – quitter – dévorer – se laisser mourir ». Ici, la passion des sentiments dévorants se vit intensément, portée par la musique baroque de Henry Purcell volontairement déstructurée. Cette œuvre collective explose les codes de l’opéra, cherche le point d’équilibre où musique et action théâtrale sont indissociables.