La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Conseils aux spectateurs, théâtre, par la Cie La Martingale. Jeudi 6 nov. à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. Dès 14 ans. Durée 1h15. Tarifs de 15 à 20€.

Jérôme Rouger maîtrise parfaitement l’art de l’éloquence et ne manquera pas de vous faire rire dans sa nouvelle conférence-spectacle, délicieusement loufoque. en tant que «chercheur en science de la représentation», il va vous observer… Car une représentation au théâtre n’est jamais identique, et le public y a une influence dont souvent, il n’a pas conscience.

Bonjour, théâtre, par la Cie La lune blanche. Samedi 15 novembre à 17h à la salle polyvalente de Thoré-la-Rochette. Dès 4 ans. Durée 25mn. Tarifs de 7 à 10€. C’est l’histoire de la rencontre de deux personnages, Koua et Hétoi, qui, d’un simple bonjour, vous font basculer d’une incompréhension entre eux vers une ribambelle d’animaux qui semblent sortir de leurs bouches, comme un magicien les ferait apparaître d’un chapeau. Ils inventent un monde et réinventent un langage. Librement inspiré d’une des rares pièces écrites par Claude Ponti, ce spectacle est drôle et fantaisiste !

Dans mon foutu zoo, marionnette, par le collectif Le Printemps du machiniste. Jeudi 20 novembre à 14h30 et 19h et vendredi 21 novembre à 14h30 au 3e Volume du Minotaure à Vendôme. A partir de 10 ans. Durée : 1h. Tarifs de 15 à 20€. Didi a 15 ans et depuis quelque temps, elle s’aperçoit que de la fumée s’échappe de sa peau. Ne comprenant pas ce qui lui arrive, accablée par le regard des autres, elle rêve de s’effacer. Le jour d’une éclipse solaire, alors que tout le monde se réunit, elle, choisit le repli. Incarnée par une marionnette en bois, elle a le sentiment que plus rien ne l’anime. Elle s’échappe dans un monde intérieur qui prend forme sur scène en dessin d’animation. L’émission de radio que Didi écoute constitue pour elle le dernier lien avec le monde extérieur…

Le murmure des songes, danse par la compagnie Accrorap. Mercredi 26 novembre à 19h au théâtre du Minotaure à Vendôme. Dès 7 ans. Durée 1h05. Tarifs de 15 à 20€.

Vous voici au pays des songes, entre cauchemars et rêveries imaginaires, où tout se métamorphose à chaque instant, avec humour, douceur et virtuosité.

Le chorégraphe hip-hop Kader Attou vous entraîne dans sa chambre d’enfance, celle où son imagination débordante se mettait en marche une fois l’obscurité installée… Ici, on joue au ballon avec la lune, on s’enroule dans un épais édredon, les duos sont tendres et les quatuors ludiques. Les enfants seront émerveillés et les plus grands ressortiront avec leur âme d’enfant !

Rhinocéros, théâtre, par Bérangère Vantusso du centre Dramatique National de Tours. Jeudi 4 décembre à 20h30 au théâtre du Minotaure à Vendôme. A partir de 14 ans. Durée 1h30. Tarifs de 15 à 20€. C’est l’histoire d’une drôle d’épidémie qui contamine toute la ville : la «rhinocérite», résultat d’une prolifération idéologique. Alors que tous les habitants se transforment en rhinocéros et foncent tête baissée dans la pensée unique, seul l’un d’entre eux réagit humainement et décide de résister. La rhinocérite est-elle la maladie du conformisme ? Quel est le degré de responsabilité de ceux qui y succombent ?