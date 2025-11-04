Sorties culturellesArts et culture

A l’UTLV en novembre, c’est la session d’automne

La session d’automne «Au temps des cathédrales» comportera 8 conférences qui auront lieu aux Greniers de l’Abbaye soit à 14h30 soit à 14h45 (pour les conférenciers venant de Paris). Pour y assister, il faut être membre 2025 de l’Université du Temps Libre en Vendômois et s’inscrire avec une participation de 32€. Il est toujours possible de venir à une ou plusieurs conférences en versant 10€ à chaque séance.

Sous le titre «Au temps des cathédrales», expression empruntée au grand médiéviste George Duby, nous avons souhaité aborder non seulement les aspects techniques, les moyens des constructions, les facteurs artistiques et économiques, mais aussi, dans un contexte plus large, ont été ajoutées deux conférences sur la société de cette période.

  • Mardi 4 novembre à 14h30
    «Les moyens de financement des cathédrales» par Gilles Fresson
  • Mercredi 12 novembre à 14h30
    «Alimentation et médecine au Moyen Âge à travers les épices» par Fabian Müllers.
  • Jeudi 13 novembre à 14h45
    «Les cathédrales dans le monde» par Mathieu Lours
  • Vendredi 14 novembre à 14h45
    «Notre-Dame de Paris ressuscitée» par Bernadette Sauvaget
  • Mardi 18 novembre à 14h30
    «Les bâtisseurs de cathédrales» par Véronique Domagalski
  • Jeudi 20 novembre à 14h45
    «Crimes, genres et châtiments» par Didier Lett
  • Mardi 25 novembre à 14h30
    «L’art du vitrail au Moyen Âge» par Véronique Domagalski. A la suite présentation de l’atelier vitrail par Pauline Morin, membre du CA de Résurgence
  • Jeudi 27 novembre à 14h30
    Philippe Giraud, tailleur de pierre. Son métier et son témoignage sur le chantier de la construction de Notre- Dame de Paris.
  • Mardi 2 décembre à 14h30 ce sera le retour à l’auditorium du lycée St Joseph avec une conférence de Claude Palaprat sur le thème de «Napoléon à travers les chansons populaires»

Pour toute information supplémentaire ou pour s’inscrire s’adresser à la permanence du Pôle Chartrain le mardi de 9h à 12h, mais aussi par courrier à l’UTLV 140 fg Chartrain 41100 Vendôme ou par courriel à universitedutempslibre@orange.fr. N’hésitez pas à vous rendre sur le site utlvendome.fr.

Renseignements sur le site www.utlvendome.fr ou 06 30 97 19 24 (sms). Pour les courriels : universitedutempslibre@orange.fr
