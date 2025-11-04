Exposition Un Monde à part

Du jeudi 6 au dimanche 9 novembre, au pied du château de Lavardin, vous pourrez venir admirer une exposition sensible grâce à 5 artistes qui proposent une expérience immersive qui invite à ralentir, à contempler et à s’émerveiller. Et l’on peut dire que l’on en a bien besoin de ce temps suspendu, de cet univers poétique et végétal où l’on rencontrera scénographie, photographie et artisanat. Sous cloche, chaque œuvre présentée devient un fragment de vie transformé, transcendé. Une invitation à l’insolite, au fantastique… Un projet qui est né du désir d’Isabelle Pioc, décoratrice et scénographe de créer cette parenthèse hors du temps entourée de 4 personnamlités dont les univers résonnent avec le sien.

Un Monde à part – Du 6 au 9 novembre au pied du château de Lavardin – Entrée libre. Isabelle Pioc (décoratrice) – Catherine Darnois de la Maison Dar dar (luminaires) -Y o Grière (Textiles) – Eric Zeziola (photographe) – Franck Ficher (sculpteur végétal)