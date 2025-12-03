Économie et sociétéAnimations et salons

Forum Jobs d’Hiver et petits boulots

Photo de Le Petit Vendômois Le Petit Vendômois Envoyer un courriel il y a 6 heures
17 Moins d’une minute
forum job hiver 2025 2

Jeudi 4 décembre à l’IUT de Blois, site Jean Jaurès, aura lieu le 1er Forum «Jobs d’hiver et petits boulots», un nouveau rendez-vous d’Info Jeunes 41 qui a pour objectif de favoriser la rencontre entre les entreprises du territoire et les étudiants post-bac, très nombreux à solliciter ce point information du département pour trouver un job saisonnier ou ponctuel pendant l’hiver. Ce forum prévu de 16h à 19h permettra donc la rencontre entre ces jeunes demandeurs, de plus en plus nombreux et les entreprises en permanence en recherche de salariés saisonniers.

Rens : www.infojeune41.org Tél 02 54 78 54 87 contact@infojeune41.org 

forum job hiver 2025 1

Photo de Le Petit Vendômois

Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

