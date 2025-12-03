Jeudi 4 décembre à l’IUT de Blois, site Jean Jaurès, aura lieu le 1er Forum «Jobs d’hiver et petits boulots», un nouveau rendez-vous d’Info Jeunes 41 qui a pour objectif de favoriser la rencontre entre les entreprises du territoire et les étudiants post-bac, très nombreux à solliciter ce point information du département pour trouver un job saisonnier ou ponctuel pendant l’hiver. Ce forum prévu de 16h à 19h permettra donc la rencontre entre ces jeunes demandeurs, de plus en plus nombreux et les entreprises en permanence en recherche de salariés saisonniers.

Rens : Rens : www.infojeune41.org Tél 02 54 78 54 87 contact@infojeune41.org