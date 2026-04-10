La saison culturelle de l’Hectare-Territoires vendômois

Plateaux partagés, jeudi 9 (collège), vendredi 10 (lycéens) et samedi 11 avril (amateurs) à 20h, au théâtre du Minotaure à Vendôme. Gratuit

Le concept de plusieurs mois de travail avec de nombreux partenaires du territoire et des amateurs, accompagnés par des artistes professionnels en danse, théâtre, musique, marionnettes. Restitutions publiques et libres d’accès.

Imaginer la pluie, marionnette, par la Cie Tro-Heol. Mardi 28 avril à 19h au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, à partir de 10 ans. Tarifs de 15 à 20€.

Cie Inex. Mardi 5 mai à 19h et mercredi 6 mai 10h30 au 2e plateau au théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public, à partir de 6 ans. Tarifs de 7 à 10€.

Lubiana, musique du monde, métissage afro-jazz à la croisée de la soul, du jazz et de la musique africaine, captivée par sa voix envoûtante et sa maîtrise exceptionnelle de la kora, un instrument traditionnel duquel elle joue avec une rare élégance. Sa musique, à la fois intime et universelle, nous transporte dans un voyage profond et plein de douceur et d’émotion.

Mardi 12 mai à 20h30 au Théâtre du Minotaure à Vendôme. Tout public. Tarifs de 15 à 20€.

Cette artiste talentueuse, à la croisée de la soul, du jazz et de la musique africaine, captivée par sa voix envoûtante et sa maîtrise exceptionnelle de la kora, un instrument traditionnel duquel elle joue avec une rare élégance. Sa musique, à la fois intime et universelle, nous transporte dans un voyage profond plein d’encouragement et d’émotion.

Ionah, 9 ans, grandit avec sa mère, en plein désert. Dans un contexte post-apocalyptique, un environnement hostile. Elle lui apprend comment survivre dans ce monde aride tout en lui racontant la vie d’avant. Sa mère a connu la pluie, lui ne connaît que le sable qu’on a perdu. Ionah imagine en regardant le ciel ce que serait la pluie du cycle de soleil, observe le vent dans les dunes. Cette vie, si proche des éléments naturels, met en relief la beauté de l’essentiel.

Dans un atelier de fabrique d’histoires, deux comédiens nous racontent celle de l’Ours. Un dessin et elles animent les personnages. Nous découvrons à travers ce conte de sable qu’on, les aventures d’un ours piégé dans une usine qui a poussé au-dessus de sa caverne. Tout semble menacer le pauvre animal dans un destin tragique. La magie du théâtre saura-t-elle sauver notre ours en même temps que nos imaginaires ?