Au château de Châteaudun, le Centre des monuments nationaux présente L’épopée de Jean de Dunois les 11 et 12 avril. Lors de ce week-end hors calendriers, des animations immersives plongent le visiteur au cœur de la guerre de Cent Ans et sur les traces de l’illustre seigneur. Chevaliers en armure, archers, forgeron, chirurgien, herboriste investissent le château qui retrouve ainsi une place forte importante dans la région. Ainsi, petits et grands revivent une page d’histoire dans ce cadre exceptionnel, ce château parfaitement conservé qui surplombe le Loir et une partie de la ville.

Samedi 11 et dimanche 12 avril, Château de Châteaudun donne accès à toutes les animations (7€ l’entrée pour les adultes, gratuit pour les – de 26 ans)