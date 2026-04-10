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L’épopée de Jean de Dunois

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avril 26 2

Au château de Châteaudun, le Centre des monuments nationaux présente L’épopée de Jean de Dunois les 11 et 12 avril. Lors de ce week-end hors calendriers, des animations immersives plongent le visiteur au cœur de la guerre de Cent Ans et sur les traces de l’illustre seigneur. Chevaliers en armure, archers, forgeron, chirurgien, herboriste investissent le château qui retrouve ainsi une place forte importante dans la région. Ainsi, petits et grands revivent une page d’histoire dans ce cadre exceptionnel, ce château parfaitement conservé qui surplombe le Loir et une partie de la ville.

Samedi 11 et dimanche 12 avril, Château de Châteaudun donne accès à toutes les animations (7€ l’entrée pour les adultes, gratuit pour les – de 26 ans)
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Le Petit Vendômois

Mensuel gratuit depuis 32 ans, tiré à 28 000 exemplaires, le Petit Vendômois se veut proche de ses lecteurs, familier et convivial, sérieux sans se prendre au sérieux, ambitieux sans prétention…à l’image du Vendômois. Dans ses colonnes, on y trouve le Vendômois de toujours: celui d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain (agenda, spectacles, concerts, expositions, fêtes et manifestations diverses, informations, échos, histoires et curiosités).

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