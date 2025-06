En quête des enfants cachés de Trôo

Telle une enquête policière ! Depuis plus de deux ans, Nadine Demange remonte la trace des enfants cachés de Trôo, trente bambins de 18 mois à 14 ans qui, après la rafle du Vel’d’Hiv’parisien du 16 juillet 1942, ont été accueillis jusqu’en 1944 par des familles de Trôo, Saint-Quentin-les-Trôo et Saint-Jacques-des-Guérets.

«Pour la réouverture de la cave des amis de Trôo, en juin 2026, je cherche à enrichir l’exposition en place depuis 1996 par l’association des amis de Trôo en donnant plus d’informations sur le parcours et le quotidien des enfants et de ceux qui les ont aidés», confie cette retraitée marseillaise retirée en Vendômois qui s’est prise de passion pour l’histoire de ces enfants juifs échappés à la déportation.

Alors que le 16 juin, Vendôme rend hommage à Jeanne et Jean Philippeau qui, à titre posthume, sont reconnus Justes parmi les nations pour avoir mis leur vie en danger pour sauver des Juifs, gros plan sur l’histoire méconnue de Trôo où aucune famille n’a encore reçu cette reconnaissance. Seule une plaque apposée près de la mairie en septembre 1996 évoque ce pan d’histoire locale.

Une cave musée ouverte en juin 2026

«Si j’ai réussi à retrouver la trace de certains proches, les témoignages restent difficiles à collationner. Beaucoup estiment qu’il est inutile de revenir sur le passé et ont tourné la page. Il faut encore les convaincre de l’importance de cette histoire, partie intégrante de la grande Histoire», confie Nadine Demange. Loin de se démobiliser, elle multiplie les contacts, dépouille les archives notamment de l’Oeuvre de secours aux enfants (OSE) et du mémorial de la Shoah. «Je reprends les précieuses notes de Gérard Ferrand qui a consacré un livre aux enfants cachés de Trôo et j’essaie d’en savoir sur tel ou tel enfant ou famille. Egalement pour mieux mettre en lumière le rôle des adultes comme Marie-Josephe Courbet, assistance sociale communiste parisienne qui, tous les mois, rendait visite aux enfants cachés pour contrôler leurs conditions d’accueil. Et pour certains, elle apportait le montant de la pension qui était versée pour cet accueil particulièrement dangereux.»

