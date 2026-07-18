La Faune de Sologne en exposition

Jusqu’au 27 août, dans le cadre du festival Le 41 par Nature, le cloître de l’Hôtel du département à Blois accueillera une nouvelle exposition signée Kelly Duhornay pour mettre à l’honneur la faune de Sologne à travers 28 illustrations. Actuellement éducatrice à l’environnement au sein de l’association Sologne Nature Environnement, Kelly Duhornay mêle , de puis quelques années son activité professionnelle de protection de la nature à sa passion pour le dessin. Ainsi oiseaux, plantes, mammifères et insectes n’échappent pas à son regard précis. Autodidacte, elle teste et perfectionne peu à peu différentes techniques et différents supports comme le crayon graphique ou de couleur, l’aquarelle, la gouache et même le digital painting. L’art finalement pour comprendre, apprécier et transmettre.

Jusqu’au 27 août – Cloître de l’Hôtel du département – Place de la République à Blois – Rens : departement41.fr