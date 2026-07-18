La Faune de Sologne en exposition
Jusqu’au 27 août, dans le cadre du festival Le 41 par Nature, le cloître de l’Hôtel du département à Blois accueillera une nouvelle exposition signée Kelly Duhornay pour mettre à l’honneur la faune de Sologne à travers 28 illustrations. Actuellement éducatrice à l’environnement au sein de l’association Sologne Nature Environnement, Kelly Duhornay mêle , de puis quelques années son activité professionnelle de protection de la nature à sa passion pour le dessin. Ainsi oiseaux, plantes, mammifères et insectes n’échappent pas à son regard précis. Autodidacte, elle teste et perfectionne peu à peu différentes techniques et différents supports comme le crayon graphique ou de couleur, l’aquarelle, la gouache et même le digital painting. L’art finalement pour comprendre, apprécier et transmettre.