Voir et conduire…

En mai, à Vendôme, le centre « Rapid Pare-Brise » a ouvert ses portes. Un nouvel espace parmi les 200 points en France de réparation ou remplacements de pare-brise installés depuis maintenant quatre ans. Une marque qui compte et qui bouscule l’ordre établi grâce aux services proposés à ses clients.

Un impact sur votre pare-brise peut parfois se révéler dangereux. Placé au mauvais endroit, il gêne considérablement la visibilité du conducteur. « Rapid Pare-Brise » a la solution.

D’abord un rendez-vous rapide et la mise à disposition d’une des deux 208 Peugeot prêtée gratuitement le temps de la réparation. La franchise vous est également remboursée à hauteur de 100 euros, et vous repartirez serein avec un an de garantie pare-brise offerte et un remplacement à neuf en cas de bris de glace. Cerise sur le capot, et compris dans la prestation, un bon de lavage gratuit de votre véhicule vous sera remis. Toutes les voitures et toutes les marques sont prises en charge, grâce notamment aux fournisseurs réactifs et locaux comme l’entreprise VCF à Saint-Amand-Longpré.

« Rapid Pare-Brise » accepte toutes les assurances, avec selon les cas une prise en charge, chaque automobiliste pouvant choisir librement son réparateur, les compagnies ne peuvent plus leur imposer leur prestataire. Comme le centre de Blois, créé il y a un an, celui de Vendôme a été monté par les frères Bodin, deux entrepreneurs, sur les traces de leur père, lui-même fondateur de la société Self Wash et des centres de lavage Hydro Center.

Le « Rapid Pare-Brise » de Vendôme répare les optiques de phares, jaunis ou rayés et, avant l’été, a mis en place un tout nouveau service, indispensable en période estivale : la recharge de climatisation pour votre véhicule. Situé à côté du magasin Aldi, le centre a pour directeur Jean-Philippe Faurel. Fort de ses 20 ans d’expérience, il a pris en charge ce tout nouveau « Rapid Pare-Brise » qui, à ne pas en douter, ne sera pas le dernier.

Rapid Pare-Brise, 6, rue Léon-Jouhaux, à Vendôme : 06 70 04 07 54. www.rapidparebrise-vendome.fr

Le Petit Vendômois