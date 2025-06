Le Cercle Saint-Hubert sonnera à la Madeleine

La commanderie de la Sainte Larme de Vendôme de l’ordre militaire et hospitalier de Saint Lazare de Jérusalem, créée le 9 novembre, organise son premier concert caritatif le 13 juin avec le Cercle Saint Hubert de Vendôme dans l’église de la Madeleine au profit de l’association Saint Vincent de Paul.

L’Ordre s’établit en Europe dès le XIIe siècle pour promouvoir ses activités d’assistance, notamment en créant de nombreuses léproseries dont il a la responsabilité. Les différentes actions hospitalières et caritatives de l’Ordre consistent, aujourd’hui, à donner assistance à d’autres formes de lèpre : l’exclusion, le handicap, la faim…

«Une partie des bénéfices de ce concert sera reversée à l’association Saint Vincent de Paul qui lutte chaque jour pour les plus démunis et les exclus en leur offrant leur soutien, présence et accompagnement. Moi-même tout jeune, je fus atteint d’une méningite aiguë où je suis tombé dans le coma et comme un petit miracle lorsqu’une sœur de la communauté St Vincent de Paul m’a pris dans ses bras, je me suis réveillé. Saint Vincent de Paul reste encore aujourd’hui mon guide spirituel et le choix de ce don reversé a été validé par notre chanoine, le père Serge Croizé de la paroisse de Saint Amand-Longpré » détaille Jean-Claude Manthé, Chevalier Commandeur de la Commanderie de la Sainte Larme.