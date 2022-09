Le rendez-vous des passionnés de rendez-vous nature

Les événements climatiques nous rappellent combien l’arbre est fragile et essentiel. Dédié à ce thème, l’Agenda nature 2023 de Dominique MANSION donne un aperçu des arbres et arbustes de nos forêts, nos haies, nos vergers, nos parcs et nos jardins.

Apprécier l’ombrage d’un mail de tilleuls, récolter groseilles, nèfles, pommes ou poires, déguster des beignets de sureau ou d’acacia…, observer la vie qu’ils accueillent telle la chouette chevêche ou la chouette hulotte dans la cavité d’une trogne…, sont quelques-uns des services rendus par les arbres et présentés dans ce vingt et unième agenda nature.

Les aquarelles sensibles et précises vous permettent d’identifier tout au long de l’année ce patrimoine vivant, sauvage et cultivé, enrichi de textes prompts à éveiller vos envies et votre curiosité !