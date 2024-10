L’Echalier donne rendez-vous vendredi 11 octobre à 19h, à la Grange de Saint-Agil, pour une représentation théâtrale «L’effet de sol».

L’effet de sol, vendredi 11 octobre à 19h à la Grange de Saint-Agil

Théâtre, par la Compagnie Supernovae

De et avec Émilie Beauvais et Matthieu Desbordes

C’est l’histoire de Gilles Villeneuve, sa légende planétaire, coureur de formule 1 dans les années 80. Son histoire avec la vitesse, les automobiles et leurs progrès en performance, son duel fratricide avec Didier Pironi. Sa mort en course, la mort de Pironi quelques années plus tard en course aussi. Une histoire digne des tragédies grecques, à la fois injuste, terrible, et profondément logique.

L’effet de sol est un engouffrement dans la spirale de la compétition, de l’ambition, un spectacle autour de la culture populaire, drôle, burlesque, rock.

Durée : 1h30 – tout public dès 10 ans – plein tarif 12€, réduit 6€