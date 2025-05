Les coups de coeur de l’Espace E. Culturel

Coup de cœur de Carine

Soa, le silence de mes cris, Edition Bamboo Collection Grand Angle

Une histoire touchante et captivante qui nous plonge dans la vie de Soazig Quémeneur, jeune femme muette et brillante originaire d’une petite île bretonne marquée par de nombreux drames.

Une BD parfaitement réussie tant par le trait du dessin, ses couleurs chatoyantes, que par le récit jalonné de personnages plein d’humanité et qui rend hommage à la lutte féministe et à cette belle côte bretonne. A découvrir !

Coup de cœur de Claudine

Toutes ses fautes, de Andrea Mara

En voulant récupérer son fils Milo chez un camarade de classe dans la banlieue de Dublin, Marissa Irvine découvre avec effroi que son enfant a disparu. Rapidement, quatre femmes sont suspectées mais la situation est plus compliquée qu’il n’y paraît.

Un livre magistralement bien écrit qui maintient le lecteur dans un état de suspense incroyable. Impossible de lâcher ce thriller avant la fin.

Coup de cœur Jeunesse d’Anaïs

L’amour fleurit ici, de Amy Adele

Mabel s’occupe de son jardin avec amour. Tous les jours elle prend soin des jolies fleurs, du potager et de tous les animaux.Mais un jour, leur refuge perd peu à peu de son éclat. Les petits animaux s’unissent alors pour ramener la vie et la joie dans le jardin.

Un album tendre et lumineux sur l’espoir, l’entraide et l’amour. Un air de renouveau pour fêter le printemps !

Coup de cœur de Paul

Seule contre Hollywood, de Halim Mahmoudi

1937, la MGM, l’un des plus grands studios de cinéma, piège 120 jeunes filles en organisant un faux casting. Elles sont conduites trois jours plus tard sur un faux plateau de tournage pour être violées par 182 hommes. Patricia Douglas est la première victime à oser se confronter à ses agresseurs.

Halim Mahmoudi nous plonge dans l’histoire méconnue et soigneusement cachée de Patricia Douglas, l’actrice qui a osé se lever et s’opposer au système machiste d’Hollywood, 80 ans avant Me Too. Une œuvre touchante qui met en lumière le courage d’une femme oubliée par l’Histoire.