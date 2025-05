Vendôme à Vélo, bientôt la 4e édition

Le week-end des 14 et 15 juin, Vendôme résonnera de sonnettes de vélo. Au programme : sport, culture et gourmandise !

L’USV-UA organise, depuis maintenant trois années consécutives, Vendôme à Vélo. Cette quatrième édition regorge à nouveau d’idées avec un programme qui s’annonce d’ores et déjà exceptionnel. En premier lieu, le village des exposants sur le parvis du quartier Rochambeau, au cœur de la ville, avec plusieurs jeux dont un manège écolo et la présence, samedi 14 juin, de stands d’informations autour du handicap. Tout l’univers aussi du vélo avec la présence de magasins de vélo, Giant, les cycles du Faubourg-Chartrain et Sports Passion 41 de Montoire mais également un collectionneur incroyable de vélos, les associations Dos d’Âne ou la Régie de quartier pour l’auto-réparation. D’autres exposants plus gourmands seront au rendez-vous, un village animé pour faire des emplettes ou boire un verre tout simplement.

Quant au programme des festivités, nous aurons, samedi 14 juin au matin, la randonnée gourmande et, l’après-midi, la cyclo découverte qui proposera plusieurs parcours pour découvrir le territoire. Enfin, cette première journée se terminera par le défilé déjanté totalement décalé avec les associations et la population.

Le dimanche place à la randonnée vélo/route/gravel avec quatre parcours sur route (30, 60, 100 et 120 km) avec, au retour, un concert avec le groupe de reprise pop rock DAQSON et la participation l’après-midi au cyclo-spectacle de Céline Larrigaldie, une balade artistique à bicyclette où tout un chacun sera embarqué par des guides à vélo de façon humoristique ! Commencez à gonfler vos pneus, vous pouvez vous inscrire dés maintenant !