USV-Union d’associations à Vendôme

Avec l’augmentation du nombre de licenciés, le sport à Vendôme se porte bien, peut-être en partie, grâce au dynamisme de l’USV-Union d’associations (USV-UA) qui place dans ses priorités l’éducation par le sport, l’accessibilité à la pratique pour tous et les valeurs citoyennes au cœur de son engagement. Lors de son assemblée générale, fin avril, l’association, qui rassemble vingt-cinq sections à l’échelle locale, a pu faire le bilan d’une saison encourageante malgré quelques points noirs.

Présidée depuis l’année dernière de Teddy Soulis, l’USV-UA est bien, depuis presque 80 ans, une force permettant de réfléchir ensemble à l’avenir du sport à Vendôme et être un partenaire et interlocuteur privilégié de la municipalité dans sa politique sportive. Organisateur chaque année de plusieurs manifestations comme la Fête du Sport ou Vendôme à Vélo ainsi que de deux journées tournées vers l’inclusion, l’USV-UA désire promouvoir davantage un sport inclusif et accessible à tous. «Nos forces sont solides. Nous bénéficions d’une base de bénévoles fidèles et engagés, d’une activité en plein essor mais notre trésorerie devient fragile, notamment dans la gestion de notre salle historique qui la saison dernière a plombé nos financements avec un coût de l’énergie trop exorbitan » tient à alerter, Ludovic Martineau, vice-président.

En effet, la présentation du bilan financier s’est faite par actions et par postes et on perçoit bien les points à faire évoluer ou à améliorer. «Avec l’explosion des prix de l’énergie et ce lieu qui est une véritable passoire thermique, l’utilisation du local devient trop coûteuse malgré une location de la salle très correcte. Nous avons changé les menuiseries il y a quelques années mais ce n’est pas suffisant. Nous devons trouver une solution pérenne sinon nous devrons déménager. Cela devient compliqué d’un point de vue associatif où les efforts que nous produisons dans l’organisation de manifestations avec des recettes à la clé, ne servent finalement qu’à payer la facture de gaz et non pas à un réinvestissement dans le développement du sport qui est notre raison première» poursuit le président devant les élus.

Laurent Brillard, maire de Vendôme a bien compris l’urgence et propose lors de son allocution en fin d’assemblée, un rendez-vous rapide pour trouver des solutions.