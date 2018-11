«Lisle : village vendômois et percheron»

Michel de Sachy, président d’honneur de la Société Archéologique et Littéraire du Vendômois, vient de publier aux Editions du Cherche-Lune un livre sur le village de Lisle.

Fin connaisseur des lieux, il va assurer lors de la 397e l’assemblée générale de la Société Archéologique qui se tiendra le vendredi 23 novembre à 20h dans la salle de la Porte Saint-Georges à Vendôme, une conférence sur le thème «Lisle : village vendômois et percheron».

Cette nouvelle approche de la réalité territoriale ne manquera pas de questionner les historiens et toutes les personnes s’intéressant à la géographie du Vendômois.

A l’issue de la conférence Michel de Sachy dédicacera son dernier ouvrage sur Lisle.

Le livre : Avec un pied dans le Perche et l’autre dans la vallée du Loir, le modeste village de Lisle en Vendômois vit dans la discrétion depuis que la Nationale 10 le contourne. Le lieu a été fréquenté depuis la nuit des temps préhistoriques. Lisle a connu un temps fort de son histoire au Moyen Âge et plus particulièrement pendant la période féodale : à cette époque, le seigneur de Lisle était un des plus puissants du Vendômois. La fonction de passage fut illustrée en son bourg par la route de Paris en Espagne, axe majeur en temps de guerre comme de paix ; elle est perpétuée, depuis des siècles, par les pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle. Comme tous les autres, ce petit village a son histoire, écrite à l’ombre de la grande histoire : il vit passer la 2e armée de la Loire en décembre 1870 et envoya ses «poilus» se faire tuer sur tous les fronts. Il connut toutes les grandes mutations économiques qui révolutionnèrent en deux siècles l’agriculture, tarirent le commerce et l’artisanat rural. C’est riche de ce passé qu’il travaille à son avenir.

Vendredi 23 novembre, 20h, Vendôme, Porte Saint Georges,

assemblée générale de la Société Archéologique

et Littéraire du Vendômois.

Entrée libre. 09 73 58 84 64 / www.vendome.fr

Caractéristiques de l’ouvrage : Format 17 x 23 cm – couverture quadrichromie – 208 pages – cahier couleur de 8 pages

nombreuses illustrations inédites. Prix : 22 €. Editions Cherche-Lune : http://www.co-libris.net.

Le Petit Vendômois