12e SALON du VIN

Avec sa 12è édition, le Salon du vin du Rotary-club de Vendôme a désormais acquis droit de cité, installé dans le cadre idéal du marché couvert, espace unanimement plébiscité par les exposants comme par les visiteurs ! Ce véritable rendez-vous des terroirs de France, organisé au profit des bonnes causes soutenues par le Club-service, réserve cette année encore de beaux coups de cœur de la part de prestigieux viticulteurs devenus, pour la plupart, fidèles au rendez-vous. Ce salon offrira aussi l’occasion de belles rencontres avec des producteurs de spécialités des régions.

Plus de trente exposants sélectionnés pour le rapport qualité/prix de leurs productions représentent les grandes appellations d’Alsace, Beaujolais, Val de Loire, Anjou, Champagne, Bordelais (St Emilion, Sauternes, Graves, St Estèphe, Pommerol, Castillon…), Cahors, Chablis, Jurançon, Jasnières, Coteaux du Vendômois et parmi les «nouveaux» : Chiroubles, Morgon, Mennetou, Quincy etc… Idéalement organisé après les fêtes, ce Salon permettra aux amateurs de fines bouteilles de reconstituer leur cave ! Avec la chance d’entrer en contact direct avec le ou les professionnels qui ont élaboré le produit et qui apporteront les conseils souhaités, de la garde à la dégustation.

Restauration et animation avec nocturne le samedi !

Un espace de restauration permettra la dégustation de produits régionaux présentés par des producteurs exposants au Salon, notamment des fromages des montagnes de Savoie, Jura et Suisse, des champignons du Périgord, cèpes et girolles, avec omelettes à déguster sur place, des produits landais : foie gras, rillettes, cassoulet, des spécialités bretonnes et d’autres succulentes surprises !

Côté animation, l’ambiance festive sera assurée notamment par des tirages au sort offrant de belles occasions de gagner de magnifiques et savoureux lots.

Enfin, nouveau, le salon ouvrira ses portes samedi jusqu’à 20h !

samedi 25 janvier de 10h à 20h

dimanche 26 janvier de 10h à 18h

Au marché couvert de Vendôme

Entrée 3€ avec un verre de dégustation offert .

Enfants gratuits

Un salon pour un ROBOT à l’HOSPITALET Chacun pourra découvrir les différents crus en les dégustant (avec modération bien entendu) à l’aide d’un verre spécialement gravé remis à chaque visiteur contre un DON de 3 € contribuant ainsi à aider les actions caritatives du club. Ainsi le Rotary-club de Vendôme destine le bénéfice du salon du vin de cette année à un projet de médiation robotique à l’HOSPITALET de Montoire. Cet établissement sanitaire de soins et de réadaptation accueille notamment des personnes présentant des troubles cognitifs ou comportementaux liés à des séquelles de lésions cérébrales. Le projet repose sur le robot humanoïde NAO, autonome et programmable, qui permet aux patients d’être à l’aise rapidement dans des activités répétitives socio-culturelles, sportives et de rééducation aux côtés des professionnels de santé et de vie sociale.

