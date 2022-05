21 mai : les brocs de La Chartre font aussi dans la récup’

La quinzaine de brocanteurs et antiquaires de La Chartre-sur-le-Loir (72) et des villages voisins renouvelle sa journée « Éco-Broc-Récup’ » avec le plein d’idées.

Les brocanteurs de La Chartre sont conscients de l’héritage des chiffonniers et ferrailleurs du XIXe siècle. Armel Labbé, président de l’Association Brocante Art Patrimoine (Abap) rappelle que huit Français sur dix achètent régulièrement des meubles et objets de seconde main. «On évite ainsi les émissions carbone générées par la production des grandes enseignes et on met à l’honneur une approche de la consommation plus mesurée, plus responsable… Chiner ou revendre un objet qui a vécu, c’est déjà un acte engagé.»

La journée Éco-Broc-Récup’ revient donc samedi 21 mai dans les rues du village irrigué par les bras du Loir, veillé par la Tour Jeanne d’Arc centenaire. Les autres brocanteurs adhérents à Poncé, Marçon et Chahaignes joueront aussi le jeu.

Des objets offerts

Une idée simple : mettre en avant les objets à détourner, matériaux pour artistes ou bricoleurs, meubles ou déco à petit prix nécessitant d’être restaurés,rafraîchis, redécorés. Des artistes invités place de l’église présentent également leur travail et leurs méthodes de recycl’art : «relookeuse» de meubles, créateur de luminaires, sculpteur de fer, restaurateur de lampes, etc.

Place René-Baglan (face aux Antiquités Labbé) et parfois devant les boutiques, les chineurs trouveront aussi des objets ou matériaux offerts par les brocs. «Meuble à retaper, tissus, vieux papiers, petite ferraille… L’idée, c’est qu’on ne jette plus, que tout peut être sauvé !» conclut Armel Labbé.

– Bars et restaurants ouverts le week-end

à La Chartre ou à proximité immédiate.

Contact Abap 06 78 87 61 61.

Le Petit Vendômois