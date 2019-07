Conflans-sur-Anille en fête les 20 et 21 juillet

Le ville de Conflans-sur-Anille, près de Saint-Calais (72), dont son nom a pour origine sa situation au confluent de deux cours d’eau, l’Anille et la Roule-Crotte, sera en fête les 20 et 21 juillet. Au programme, concerts, expositions et artisanat, animations musicales, course de caisses de savon… Ambiance assurée pour un week-end où la convivialité sera de mise.

Samedi 20 juillet – CONCERTS – 21h :

trois groupes, 3 univers + Juliette à 20h30

Juliette : À l‘aide de ses doux accords de guitare et de sa voix sensible,Juliette nous emmène dans son univers aux sonorités pop.

Gainsbourg et Caetera, groupe de 5 musiciens, rend hommage à l’ensemble des chansons du grand Serge Gainsbourg. Le répertoire se situe entre 1957 et 1990.

Ton Zinc, l’enfant terrible de la chanson française ! Ce gavroche un peu morveux égraine en quelques accords de musique ses questions naïves que personne n’aime se poser. Sur les planches ou dans le public, saxophone, accordéon et violon tissent leur toile et se posent sur une section rythmique où contrebasse, percussions et guitares viennent soutenir les textes.

Bakoua Sound (Selecta Stila & DaddyT) aura le plaisir comme l’année passée mais cette fois-ci accompagné d’un artiste répondant au nom de Solijah, (Banos ne pouvant être présent pour l’occasion), d’apporter aux spectateurs présents des bonnes vibrations avec joie et dynamisme sur des notes de Reggae Music.

Dimanche 21 juillet :

Midi et soir : Barbecue, frites, grillades, saucisses, casse-croûte, crêpes…

Après-midi :

* 15h, défilé dans le bourg avec l’Harmonie de Dollon, ACMA Caraïbes, etc.

* Jeux, maquillages, manèges, artisanat…

* La malle aux chapeaux magiques de Carine Galesso, artiste styliste.

* Course de caisses de savon organisée par l’association «Les Brûles Bitumes».

Soir : 20h30 danse orientale avec Mathilde. Ensuite le Trio Benjamin (chansons tranditionnelles françaises, internationales et standards jazz, etc. Chants, Sketchs et animation avec le talentueux Benjamin. 22h30, défilé aux lampions avec l’Harmonie de Dollon et feu d’artifice. Et pour clôturer la fête, bal avec «Sur mesure» et son orchestre.

Toute la journée : à la salle des fêtes, exposition… avec le Comité de Sauvegarde du Grand Prix 1906 – 100 ans voitures Citroën avec B10 B14 Méhari 2 CV etc…

Cour de la mairie : animations. Fabrication du pain au fournil de la mairie avec «Les Brûles Bitumes», le club des motards conflanais.

Stands, buvette, kermesse, artisanat, manèges.

