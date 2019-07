Un festival consacré à la musique de chambre

«Ces dernières années, par le nombre, le rayonnement, l’inventivité, l’engagement de ses interprètes, le quatuor à cordes vit un âge d’or, et notamment en France. Depuis plus de dix ans, participant à cette vitalité, et parallèlement à notre activité de concertistes, nous avons à coeur de transmettre notre attachement pour cette formation aux plus jeunes générations. C’est donc tout naturellement qu’en 2017, avec le soutien enthousiaste de la ville de Vendôme et de Monceau Assurances, nous avons créé un festival et une académie consacrés à la musique de chambre, Quatuor à Vendôme, qui verra sa troisième édition se dérouler du 24 au 29 juillet 2019.» [Quatuor Voce]

Mercredi 24 juillet : 18h, Parc du Château de Vendôme, Soirée prélude.

Déambulation musicale, par les stagiaires de l’académie Quatuor à Vendôme. Présentation de la troisième édition du festival. Apéritif d’ouverture offert par le Quatuor Voce. Entrée libre.

Jeudi 25 juillet : 19h, Les Douves, Onzain.

• Déambulation musicale dans le domaine des Douves, par les stagiaires de l’académie

Buffet champêtre

• Charlot sur la route ! Ciné-concert sur la trilogie de courts-métrages «Charlot sur la route» (Charlot vagabond, Le boxeur, Charlot s’évade).

Avec le Quatuor Voce et Hélène Peyrat (piano)

Tarif : 25€ – 15€

Vendredi 26 juillet : 20h30, Jardin suspendu du château de Vendôme, “Itinéraire”

Un voyage à 16 cordes du Brésil à l’Indonésie en passant par l’Iran, Cuba et l’Egypte. Avec le Quatuor Voce, Kevin Seddiki (guitare et zarb), Vincent Ségal (violoncelle) et Rémi Delangle (clarinette)

Tarifs : 15€ plein tarif, 5€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, – 18 ans), gratuit pour les – de 12 ans

Samedi 27 juillet : 20h30, Greniers de l’Abbaye, Vendôme, Vienne in the air

Schubert Quatuor à cordes nᵒ 15 en sol majeur, D. 887 / Bruckner Adagio du quintette à deux altos en fa Majeur

Avec le Quatuor Voce et Clément Hoareau (alto)

Tarifs : 15€ plein tarif, 5€ tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, – 18 ans), gratuit pour les – de 12 ans

Dimanche 28 juillet : 11h, Jardin suspendu du château de Vendôme, Étoiles montantes

Carte blanche à un jeune quatuor à cordes prometteur. Le concert sera suivi d’un apéritif.

Participation libre à la fin du concert

Dimanche 28 juillet : 18h, Centre culturel de Vendôme, Charlot sur la route !

Ciné-concert sur la trilogie de courts-métrages «Charlot sur la route» (Charlot vagabond, Le boxeur, Charlot s’évade). Avec le Quatuor Voce et Hélène Peyrat (piano). Entrée libre.

Lundi 29 juillet : 18h, Auditorium du Campus Monceau Assurances, Vendôme, Happy end

Concert de clôture de l’académie Quatuor à Vendôme, par les stagiaires et l’orchestre de l’académie.

Participation libre à la fin du concert.

Renseignements, réservations : office de tourisme de Vendôme, 02 54 77 05 07.

Le Petit Vendômois