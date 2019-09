Grand rassemblement des Sapeurs-Pompiers

Le week-end des 14 et 15 septembre, la ville de Vendôme accueillera en son centre le Congrès régional des Sapeurs-Pompiers qui ne s’était pas réuni en Loir-et-Cher depuis 12 ans. Festivités, démonstrations, exposition,… tout est réuni pour mettre en valeur leur engagement quotidien.

Hiérarchisés en local puis en Union départementale, en Union régionale et enfin en Fédération nationale, les Sapeurs-Pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires, connaissent le mot Engagement.

Pour la Région Centre-Val de Loire, le Congrès qui se passe tous les deux ans, est un moment important. C’est donc l’Union Départementale des sapeurs-Pompiers de Loir-et-Cher qui, depuis un an, travaille à ce grand rassemblement pour d’abord l’organisation statutaire de l’Assemblée générale de l’Union régionale et des séminaires de travail, différentes rencontres de partenaires institutionnels, tables rondes… L’occasion également de cérémonies, défilé et manifestations festives et ludiques vers un public conquis d’avance, place de la Liberté et place Saint Martin à Vendôme.

Tout au long du Week-end :

Exposition de matériels et véhicules anciens

Village prévention sur la Place Saint Martin en collaboration avec la Gendarmerie Nationale, Police, Prévention Routière,…

Boutique du Congrès

Initiations aux gestes de premiers secours

Démonstrations

Samedi 14 septembre :

20h00 : repas Champêtre suivi d’un bal populaire sur la Place de la Liberté

Dimanche 15 Septembre :

10h30 : Cérémonie Officielle avec remise de médailles et passage de drapeau/Dépôt de gerbes

Défilé de troupes et motorisés : 120 défilants, 30 engins anciens et actuels

16h00 Concert des musiques Sapeurs-Pompiers à l’église de la Madeleine, place de la Madeleine à Vendôme

