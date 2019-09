Le bio en fête à Boursay le 8 septembre

Dimanche 8 septembre aura lieu la 28e Fête Bio à Boursay, organisée par la Maison Botanique. La manifestation se déroule dans le coeur du village et profite des locaux et aménagements extérieurs réalisés par l’association (Chemins des Trognes, Jardins, etc.).

Pour cette nouvelle édition, la fête Bio accueillera une soixantaine d’exposants, qui vous feront découvrir leur savoir-faire, leurs connaissances et déguster leur production : producteurs locaux labellisés bio, artisans spécialisés dans l’écoconstruction, commerçants de produits d’hygiène et de santé, commerçants de vêtements, artisans d’art, associations d’éducation à l’environnement, de protection de la nature et de promotion de pratiques écoresponsables.

Pour enrichir cette journée, de nombreuses animations gratuites seront proposées pour petits et grands :

le carrousel «Le Titanos», manège et spectacle de rue,

troc graines et troc plantes, avec la Grainothèque de St Agil

démonstration de Traction Animale et récolte participative,

atelier poterie tout âges avec Mathilde Clerc et Grégory Tchalikian, potiers et céramistes,

la traditionnelle fabrication du jus de pommes à l’ancienne à l’aide d’un vieux pressoir en bois, le jus frais et fruité qui en coulera ravira assurément les papilles des visiteurs,

«lectures à l’ombre des saules», contes et lectures,

atelier bombes à graines pour encourager la biodiversité,

du côté des animations musicales, P’tit Louis Planche, association bien connue des Vendômois, donnera la note toute la journée.

et autres animations surprises à découvrir sur place toute la journée !

(Re)découvrez également les expositions installées : «Trognes» de Dominique Mansion, «Les arbres aux mille visages» par Objectif 41, «Les mousses» créée par le CDPNE.

La restauration bio est assurée entièrement par les bénévoles de l’association. Les visiteurs pourront se délecter de salades fraîches, composées et originales, de pizzas maison cuites au feu de bois, de crêpes sucrées et autres surprises …

Quant à la buvette, les bénévoles se relaient toute la journée dès l’ouverture de la fête. Seront proposées différentes boissons bio et locales (bière, vin, jus de pommes, cola, limonade…) mais aussi des tisanes, du thé ou du café.

Enfin, n’hésitez pas à vous promener sur «Les Trois Chemins», une boucle de 2,5 km qui permet une découverte des différentes composantes d’un environnement modelé par l’homme au cours des siècles. Néanmoins, si le temps vous manque lors de cette journée, il est à noter que ce parcours est accessible tous les jours de l’année librement.

Renseignements : La Maison Botanique – Atelier Vivant,

Rue des Ecoles, 41270 Boursay, 02 54 80 92 01, www.maisonbotanique.com

Partenaires de la fête bio à Boursay : la mairie de Boursay, la Communauté de Communes des Collines du Perche, le Département du Loir-et-Cher, la Région Centre, la Société départementale d’agriculture du Loir-et-Cher.

Le Petit Vendômois