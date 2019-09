Le château de Meslay fête les écrivains

Dans son cadre magnifique, le château de Meslay (classé dans sa totalité Monument Historique) accueille à nouveau cette année, pour la troisième édition, plus de trente auteurs dimanche 8 septembre prochain de 11h à 18h sur ses pelouses dominant le Loir et sous les arbres centenaires de son parc.

Cette année encore, un plateau bien alléchant avec en particulier Christian Rauth, auteur de théâtre, scénariste et comédien bien connu des Vendômois puisqu’il a été le maire de Vendôme dans la série télévisée «Père et Maire» (d’ailleurs toujours programmée). Il y aura aussi l’ancien grand patron du Raid, Jean-Michel Fauvergues qui le dirigeait au moment des évènements du Bataclan, ainsi qu’un autre «grand» de la BRI : Georges Salinas. Nous aurons, par ailleurs aussi l’honneur d’accueillir un des plus grands historiens d’arts actuels, Alexandre Maral, conservateur général du château de Versailles et du Trianon où il est chef du département des sculptures et directeur du centre de recherche.

Cette année, nous avons la chance d’avoir la grande comédienne Isabelle de Botton qui viendra nous lire une sélection de textes des auteurs présents avec un accompagnement musical de grande qualité en la personne de Stéphane Nogrette. Et pour la première fois, nous accueillons un calligraphe professionnel qui nous fera des démonstrations de son bel exercice.

Entre autres auteurs, seront présents et heureux de vous rencontrer sous les charmilles de Meslay : Xavier Accart, Marieke Aucante, Stéphane Barsacq, René Bruneau, Henri de Courtivron, Thierry Delcourt, Cécilia Dutter, Véronique et Jean-Michel Fauvergues, David Gaillardon, Bertrand Galimard Flavigny, Véronique Jacquier, Pierre Jourde, Jeanne Larghero, Pauline de Preval , Alexandre Maral, Eric Mension-Rigau, Marc Paitier, Christian Rauth, Philippe Renonçay, Georges et Catherine Salinas, Jean-Paul Sauvage et Dominique Mauclair, Martine Tissier de Malleray, Patrick Tudoret, Emmanuel de Valicourt ….

Et bien sûr encore cette année un espace jeunesse (littérature, BD) avec ses auteurs : Blandine Brisset, Guillaume Albin, Gérard Letailleur, François-Xavier Poulain… avec atelier de dessin et d’ores et déjà un grand concours de dessin organisé avec la Maison de la Presse de Vendôme. Les dessins sont à déposer dès maintenant comme l’an passé, au magasin : BD et bons d’achat à gagner !

Il est prévu bien-sûr des débats. Cette année en fonction des personnalités invitées, nous aurons en particulier les thèmes suivants : «Mythe et réalité du roman policier : comment se décline la fiction ?» et «Comment rendre accessible à tous l’histoire et le patrimoine ?» D’autres animations sont prévues : café littéraire, vente de livres anciens, et bien sûr le fameux concours de dictée,…

Bien entendu, comme le vin s’associe bien avec la littérature, nous aurons le producteur du domaine Martellière à Montoire qui nous présentera ses superbes vins (Jasnières, Pineau d’Aunis…).

Sans oublier la projection du film «Si le château de Meslay m’était conté» incluant la maquette en 3D de l’ancien château de Meslay où est venu loger Henri IV lors du siège de Vendôme.

Une restauration rapide est prévue sur place (sandwich, gâteaux,…) ainsi que des plateaux-repas élaborés par le traiteur la Toque Vendômoise (il est indispensable de les commander le plus rapidement possible au 06 74 46 72 17).

Il y aura bien sûr la possibilité de visiter les intérieurs (salons de réception, cuisines) du château de Meslay pour la première fois cette année aux conditions habituelles de notre première saison d’ouverture au public.

NOUVEAU ! Nous vous proposerons à la vente, une monographie très complète sur l’histoire de Meslay rédigée par le propriétaire, Charles de Boisfleury et préfacée par l’historien de la Sorbonne, Eric Mension-Rigau.

Infos pratiques : Salon Littéraire, dimanche 8 septembre 11h-18h au Château de Meslay, 41100 MESLAY.

Restauration rapide sur place ou réservation plateau-repas au 06 74 46 72 17.

Tarifs : Entrée : 3 € adulte / gratuit moins de 15 ans.

Renseignements : Association Culturelle des Amis du Château de Meslay, 19 allée du château, 41100 Meslay

www.chateaudemeslay.com et page Facebook : @chateaudemeslay

Visite guidée du château : individuel 7 € / Réduit (groupe de 10 pers., handicapé, étudiants) 5,50 € / famille (2 adules et 2 enfants) 17 € / Enfants (5 – 15 ans) 3 €

