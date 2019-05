Quand art et raisin se rejoignent

Pour la 16e année, du 30 mai au 2 juin, l’événement «vitico-culturel» sera de retour à la cave coopérative de Villiers sur Loir, associée pour la 5e année à la Maison du Vin de Thoré la Rochette. «Vulgariser différentes formes d’art contemporain dans ces bâtiments, déguster et faire connaître les nouveaux crus de l’année, développer les échanges entre artistes, visiteurs et viticulteurs était notre objectif» affirment Monique et Jean-Pierre Renard, organisateurs de la manifestation.

Sur les quatre jours, dans les locaux de la Cave Coopérative et la Maison du vin, le public pourra flâner entre les cuves, les caisses, les palettes de bouteilles, la machine à étiqueter et les giropalettes où seront installés tableaux, photos et sculptures sur des supports inhabituels.

Concomitant au cadre de l’exposition : patrimoine viticole vendômois de la Cave Coopérative avec toutes ses installations pour l’élaboration du vin, dégustation et vente de vins des Coteaux à la cave, dégustation et vente des produits régionaux à la Maison du vin.

Les artistes présents à Villiers : les peintres André Deschamps, Maxime Letang, Mireille Matricon; Elma Sanchez. Le céramiste Martin Colo, les photographes naturalistes Anne et Philippe Chenet, les sculpteurs Roland Drovers et Denis Pugnère.

Vernissage jeudi 30 mai, 17h30

A Thoré-la-Rochette :

3 peintres et 1 sculpteur :

Les peintres : Madeleine Mazo : pastelliste figurative, paysages tout en délicatesse, tons feutrés.

André Deschamps : huile sur toile, figuratif, scènes de genre. Texture empâtée pigments forts.

Claude Lécrivain : huile sur toile, figuratif, scènes de genre et natures mortes. Peinture intimiste.

Le sculpteur Hervé Gerbaud : sculpture sur pierre, notamment la pierre de tuffeau. ciselures rondes et délicates.

1er vernissage à Thoré jeudi 30 mai,15h. Second vernissage à Villiers, 18h.

Coeur de braco vendredi 31 mai, 20h, à la Cave Coopérative :

A partir d’histoires vraies, «Coeur de braco» est un one-woman show écrit et interprété par Véronique Blot qui incarne une bonne femme haute en couleurs : Bernadette. Directement inspiré d’histoires vraies de braconniers et de gardes-chasse de Sologne, ce spectacle est une bouffée de bonne humeur.

Comme déjà plus de 13 000 spectateurs, suivez la Bernadette au grand coeur dans ses aventures : de jour, de nuit, à la maison, en forêt, avec Dédé, derrière un sanglier ou devant… le garde fédéral !

Sur réservation 13 €. 02 54 72 90 99 (nombre de places limitées).

www.veroniqueblot.org/index.html

L’association Vendôme Oenologie propose samedi 1er juin, une journée thématique de 9h à 12h à l’Observatoire du Vin, près de l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette, sur les arômes des différents poivres associés à une dégustation d’une gamme de vins épicés.

Inscription et renseignements: Patrick Huguet : patrick.huguet@orange.fr

Pascal Colin : pcolin.41@wanadoo.fr

