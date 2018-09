Venez guincher au Pré aux chats

Le 9 septembre, la SEVe organise une guinguette. Une belle occasion, pour toutes les générations, de se retrouver dans une ambiance conviviale et de partage dans un cadre d’exception autour d’un musicien vendômois de talent.

Seniors économie en Vendômois ( SEVe ) livre une partition festive et joyeuse à Vendôme. Un temps fort d’animation pour la structure dont l’objectif est de favoriser les conditions du bien-vieillir ainsi qu’un climat de coopération entre seniors et acteurs du Vendômois afin de contribuer à l’émergence et au développement des activités de la « silver » filière et de renforcer l’attractivité du Vendômois en partenariat avec Territoires Vendômois. Au cahier des charges : témoigner des attentes, des besoins et des manques des 50 ans et plus ; participer aux prises de décisions pour le développement de l’économie locale ; tester de nouvelles idées, de nouveaux services ou produits développés par les membres de SEVe ; s’impliqué dans l’organisation d’évènements. La guinguette de septembre en est un exemple idéal ; enfin partager des expériences dans les domaines de la vie courante et du lien social, de l’offre de soins, des services, de la mobilité et des déplacements, des loisirs, de l’habitat.

Pour ce bel après-midi, un espace de 90m2 sera animé par le talentueux Bruno Latopurnerie pour le plus grand plaisir des danseurs. À disposition tables, chaises et boissons dans le magnifique cadre du bord de Loir dans le pur esprit des Guinguettes.

La Guinguette, le dimanche 9 septembre, de 15h à 19h,

Le Pré aux Chats. Entrée gratuite.

Jean-Michel Véry