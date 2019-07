Voyagez dans le temps à bord d’un omnibus…

Cet été, l’Office de tourisme de Vendôme et Agil Percherons proposent des visites touristiques du centre historique de la ville en voiture hippomobile. Une nouvelle façon de découvrir Vendôme cet été.

Il y a quelques années déjà , des promenades en calèche avaient été organisées pour visiter Vendôme. C’était une voiture de petite capacité, tirée par un cheval. Aujourd’hui, ce sont des promenades en omnibus de 20 places, tracté par trois chevaux de chez «Agil Percherons», qui vont être proposées. Une invitation à voyager dans une autre époque, au rythme du pas des chevaux…

Les visites touristiques du centre historique de Vendôme en voiture hippomobile

Ces visites vont être proposées les mercredis et samedis après-midi en juillet et en août, dans une voiture disposant d’une vingtaine de places, tractée par trois chevaux percherons attelés de front, comme les omnibus du XIXe siècle.

La balade d’environ 40 minutes va permettre de présenter, sur les 2 kilomètres du circuit, les lieux emblématiques de la ville de Vendôme. La présence obligatoire et réglementaire de deux personnes à bord de l’attelage permettra à l’une d’elle de se consacrer à la conduite de l’attelage et à l’autre d’animer la visite par le biais de commentaires sur l’historique de la ville, sur la région, sur le rôle passé et actuel du cheval.

Infos pratiques : le mercredi et samedi après-midi du 6 juillet au 31 août et dimanche 22 septembre. Départ à 15h, à 16h et à 17h de la tour saint Martin (centre ville, Vendôme). Tarifs : 7€/pers., 4€/enfant de 2 à 12 ans. Billetterie sur place.

Nouveau ! Une date exceptionnelle a été ajoutée à l’occasion du festival Culture du Monde à Montoire : mercredi 14 août, à Montoire !

www.vendome-tourisme.fr / 02 54 77 05 07

