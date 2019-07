Et si vos enfants allaient à la pêche cet été…

Les vacances estivales approchent et il va vous falloir occuper vos charmantes «têtes blondes». Pas facile de les obliger à quitter leurs écrans pour profiter des belles journées d’été. Nous avons peut-être une solution à vous proposer.

Et si vous emmeniez vos enfants au bord de l’eau pour pratiquer un loisir vieux comme le monde et intergénérationnel : la pêche.

Pas besoin d’être très équipé pour passer une agréable journée et prendre ses premiers poissons. Une canne, un moulinet et une dizaine de cuillères pour ceux qui préfèrent être en mouvement. Quelques perches et pourquoi pas un brochet se laisseront tenter et transmettront à votre enfant un virus dont il est bien difficile de se débarrasser, celui de la pêche.

Le Loir ou la Braye se prêtent parfaitement à cette pêche itinérante. Pour ceux qui souhaitent passer une journée au calme au bord d’un étang à taquiner les gardons ou les tanches vous pourrez vous rendre au plan d’eau de la Pâquerie à Tréhet, de Selommes ou encore à ceux du complexe des Fontaines à proximité de Freteval. Tous sont parfaits pour passer un superbe moment en famille et abritent de belles populations de poissons.

Afin d’encourager les plus jeunes à pratiquer ce loisir la carte de pêche est à 6€ pour les moins de 12 ans. Autre avantage si vous souhaitez pratiquer ce loisir sur votre lieu de vacances, elle est valable jusqu’au 31 décembre et permet de pêcher à une ligne dans les 91 départements réciprocitaires. Si vous désirez accompagner votre enfant et vous aussi pratiquer la pêche, pensez à nos produits estivaux. La carte journalière est à 10€ et la carte hebdomadaire à 32€.

Alors cet été vous n’avez plus d’excuses, emmenez vos enfants à la pêche.

