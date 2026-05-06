Hélène Ségara en concert

Le festival de Vendôme, qui a déjà débuté, verra dimanche 10 mai l’artiste Hélène Ségara sur scène en tête d’affiche et en concert de clôture. Un spectacle pas comme les autres car la chanteuse fête en cette année 2026 les 30 ans de sa carrière.

La 29e édition de ce festival créé par Cristobal Pazmino et géré par l’association Guitares au Gré du Loir, consacré principalement à la guitare s’étend dorénavant dans d’autres catégories pour une programmation toujours riche et variée.

En clôture du festival, Hélène Ségara présentera ses 30 ans de carrière, un répertoire avec de nombreux succès depuis son premier album en 1996. Chantant en 10 langues, elle a parcouru le monde entier.

Connue de tous pour son rôle d’Esméralda dans la célèbre comédie musicale « Notre Dame de Paris » ou par son intégration depuis 2015 dans le jury de «La France a un incroyable talent» sur la chaine M6, Hélène Ségara s’est toujours mobilisée également tout au long de sa longue carrière pour des causes nobles qu’elle défend comme les enfants ou les animaux. Voyageant chaque année au Liban, le pays de cœur de la chanteuse, la situation actuelle l’attriste et la désespère. Ce qu’elle aime particulièrement ce sont les duos qui dans son premier album a été un immense succès avec Andrea Bocelli «Vivo per lei». D’ailleurs la chanteuse sortira très prochainement un nouveau disque avec plusieurs duos dont celui avec Florent Pagny qui devrait à nouveau rencontrer un immense succès. En attendant, à Vendôme, le nombreux public pourra venir l’écouter et reprendre avec elle ses tubes qui jalonnent ses 30 ans de carrière.