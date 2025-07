Nouveaux guides

Globe-trotteuse avec son mari Marc Broussard, photographe professionnel, Catherine Taralon aime notre région où elle vit. Journaliste de l’art de vivre, amoureuse du papier, elle guide le lecteur vers ce qui est le meilleur à travers ses adresses insoupçonnées ou autour de portraits d’artistes qu’elle aime faire découvrir. En ce mois de juillet, sortent deux livres aux éditions Eggs, en partance pour deux voyages.

Catherine Taralon transporte d’abord en Toscane à travers son guide où vous parcourez avec elle cette superbe région d’Italie, du village natal de Léonard de Vinci à Saturnia, l’une des plus anciennes villes italiennes, connue depuis la Rome antique. En suivant les pas de l’illustre personnage, le lecteur partira avec un carnet de route parfait pour la découverte.

Dans sa seconde publication, nous nous déplacerons sur les traces de ces écrivains de notre région dans un parcours littéraire singulier. En premier lieu, elle rappelle le centenaire en 2025 de la sortie de ce superbe ouvrage de Maurice Genevoix, Raboliot qui raconte la Sologne. Puis, nous partirons avec elle sur les pas de Marcel Proust, George Sand, Rabelais, Ronsard, Balzac, Descartes, Charles Péguy, Gaston Couté, Alain-Fournier,… «L’idée et le fil conducteur étaient de réunir les dix plus grands écrivains des six départements qui composent notre région et à l’aide d’une carte, de faire son voyage. Comme j’aime le faire chaque fois, on y trouvera également une multitude d’adresses pour savoir ce que l’on peut voir ou faire autour de ces promenades littéraires» détaille la journaliste

Deux guides à ne pas louper pour éclairer notre été et nous donner envie de voyager intelligemment.