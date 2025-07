Pour le plaisir des papilles

Comme chaque année depuis 41 ans, le Salon des Vins de France et de la gastronomie de Chahaignes (72) à côté de la Chartre-sur-le-Loir va nous étonner les 19 et 20 juillet par la qualité des 70 exposants présents dont 55 producteurs-vignerons de tous les vignobles de France.

Plusieurs milliers de visiteurs chaque année s’y pressent ; le plus grand des petits salons de France reste l’un des plus importants de la région grâce notamment au dynamique Joël Bressant, président depuis 41 ans des Gouteux d’vins, association organisatrice. Une manifestation qui s’est faite à l’abri des caves de la Chartre pendant 20 ans puis qui s’est exportée dans un lieu champêtre à l’orée de la forêt de Bercé, à Chahaignes, pour afficher en plus des exposants, une convivialité grâce à une équipe de bénévoles rodée à la longévité du salon.

«Aujourd’hui nous avons les fils et même les petits-fils des premiers viticulteurs que nous avons accueillis, trois générations qui connaissent dorénavant parfaitement la région. Certains sont devenus également amis, se voyant chaque année, et louent leur gîte en commun et en famille » détaille le président. En plus des vins venant de chaque appellation, le salon accueille la gastronomie avec beaucoup de producteurs locaux et de mets à découvrir. Tout le week-end, le salon sera animé par une banda et le samedi soir, la soirée sera rythmée au son de Kamino, un orchestre du sud ouest aux influences rock et flamenco.