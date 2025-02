Xavier Nicolas, magicien avec cette particularité de mentalist vient de s’installer à Vendôme depuis six mois. Depuis plus de 25 ans, il se produit sur les scènes parisiennes avec son show de mentalist «Remue Méninges» mais également dans les événements familiaux ou les entreprises. Rencontre avec cet homme qui a la particularité d’avoir un métier dont on ne comprend pas toutes les ficelles, comme un magicien de l’esprit.

Rayonnant et bienveillant, Xavier Nicolas aime les gens et le public et ça se voit. «Nous sommes juste là pour passer un bon moment ensemble. D’ailleurs, dans mon spectacle je tutoie tout le monde pour casser cette image d’Epinal du magicien en queue de pie» s’amuse-t-il à souligner. Tout petit, il découvre la magie grâce à un coffret offert à Noël et commence sa carrière en 1987. Il acquiert de nombreuses expériences dans la magie traditionnelle, celle qui manipule des objets comme ces cinq années au Casino de Monte-Carlo en close-up. «Mais très vite je m’intéresse parallèlement à la magie dite bizarre, celle qui au fur et à mesure du spectacle qui se déroule comme une histoire, les spectateurs vont faire des choix et on va s’apercevoir que ce qu’ils ont fait était prévu, prédit et anticipé. Cependant à un moment donné, je me suis détaché de l’histoire pour rentrer dans l’effet pur qui se résume simplement : Pense et je devine» explique le magicien.

Nommé avec son spectacle Remue Méninges, «Spectacle magique de l’année catégorie Mentalisme de 2013/2014» puis pour son spectacle «Les femmes et les enfants d’abord» pour l’année 2015/2016, Xavier Nicolas se produit sur scène (à l’affiche non-stop au théâtre de Nesle à Paris de 2007 à 2019) mais propose également son concept original pour toutes sortes de soirées privées. Il participe également à de nombreuses émissions télévisuelles comme Incroyables Talents ou Bienvenue chez Cauet. Aujourd’hui à Vendôme, il a monté avec sa femme un projet qui leur tenait à coeur depuis longtemps un gîte où parfois il y représente son spectacle comme dernièrement avec ses voisins. «Accueillir chez moi était une véritable envie, c’est finalement la continuité de mon travail » conclut Xavier Nicolas.