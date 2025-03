Appel à bénévoles pour les futures expos

Territoires Vendômois (CATV) à travers son service de l’Attractivité culturelle organise chaque année plusieurs expositions d’art contemporain pendant la saison estivale de mai à septembre, des expositions programmées au sein du manège Rochambeau et de la chapelle Saint-Jacques à Vendôme. Pour l’accompagner dans la préparation et la tenue de ces moments culturels, la CATV cherche donc à associer à cette démarche toute personne qui aime la culture et souhaite donner de son temps au profit des divers publics et visiteurs. Avec des missions d’accueil, d’accompagnement ou de participation au montage et démontage de ces expositions, la réussite de ces événements tient en partie à l’implication des bénévoles. Une aide de quelques heures, d’une journée ou plus suivant vos disponibilités !

Renseignements et contact : Lucie Corre au 02 54 89 44 06 ou lucie.corre@catv41.fr