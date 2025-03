PROKINO bientôt sur votre écran de ciné

À la fin mars, le festival de cinéma de langue allemande revient comme chaque année. Cette 34ᵉ édition se déroulera, à nouveau, entièrement au Cinéma le Majestic de Vendôme.

Un festival pas comme les autres. Déjà par son cinéma allemand, des films rares et savamment sélectionnés, parfois même traduits et sous-titrés au dernier moment par les organisateurs, un cinéma de haute exigence culturelle également, mais toujours dans une ambiance simple et chaleureuse avec une équipe de bénévoles au petit soin pour les spectateurs et son réseau d’enseignants mobilisés. Car effectivement, l’une des particularités de cet événement, c’est sa proximité avec les lycées qui se déplacent avec des élèves germanophones de toute la région. Même si les séances sont ouvertes à toutes et tous, ce festival reste tourné vers le scolaire la journée et grand public sur les séances du soir. Une vingtaine de films sélectionnés pour un programme qui s’annonce d’ores et déjà alléchant comme on a pu le découvrir en janvier lors de la soirée de présentation du festival avec quelques extraits de certains films. La sélection de ces films se déroule justement tout au long de l’année par l’association organisatrice avec un travail important sur les droits de diffusion.

La particularité également de cet événement est la présence de réalisateurs et réalisatrices, d’acteurs et d’actrices qui viennent expliquer leur choix ou leur jeu d’acteur face au public, friand de ces rencontres. Nous aurons ainsi la chance à Vendôme de pouvoir entendre et voir les réalisatrices Soleen Yusef pour son film «Les gagnantes» et Irene von Alberti pour «Les hommes protégés», le producteur Frieder Schlaich pour le film d’ Irene von Alberti et les compositeurs de film, David Menke et Boris Rogowski. Un festival complet qui nous donne à voir et comprendre !