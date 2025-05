Des projets pour la Maison Botanique

Lors de son assemblée générale, l’association La Maison Botanique a pu faire le bilan d’une année 2024 plutôt bonne en fréquentation et réalisations. Plusieurs projets débutés et qui seront confortés en 2025.

La Fête Bio de septembre mobilise toujours plus et trouve sa place dorénavant dans le paysage vendômois ainsi que l’accompagnement à la plantation de haies qui se développe. «En 2024, tout a redécollé, que ce soit au niveau des écoles comme pour la fréquentation du public. Nous revenons enfin au chiffre d’avant la pandémie qui avait freiné beaucoup de monde. D’ailleurs nous avons créé de nouvelles actions vers les scolaires comme la première Aire Terrestre Educative de la Communauté de Communes des Collines du Perche» détaille Lola Parmentier, co-coodinatrice et chargée de communication au sein de la Maison Botanique.

En effet, l’école primaire du Gault-du-Perche a bénéficié de cette nouvelle animation en 2024. Au sein de la structure scolaire ou sur un terrain prêté par la commune, la Maison Botanique anime et va développer la biodiversité. « Nous allons une fois par mois, par des ateliers directement sur le terrain, ouvrir le regard des enfants en étudiant le lieu, ce qui est déjà présent et ce qui est absent en terme de biodiversité. Bien observer son environnement pour en tirer une réflexion et agir sous forme de jeu» poursuit Lola Parmentier. En recherche d’une nouvelle structure scolaire pour la rentrée de septembre, avis aux professeurs des écoles et des mairies.

Un sujet également d’actualité en 2024 et 2025, le développement de l’Espace Naturel Sensible (ENS) des 3 Chemins avec une nouvelle signalétique, des outils de visite en braille et avec un livret à l’écriture simplifiée pour des personnes avec des handicaps cognitifs. Développement également pour un 2e niveau de formation des ruchers-écoles avec l’idée de créer une commission des abeilles au sein de l’association. Puis la réflexion déjà bien avancée d’accompagnement des collectivités dans la gestion de leurs haies.

L’AG se terminait par le changement de présidence avec dorénavant Véronique Lentaigne et Laura Guillon comme nouvelles co-présidentes de l’association.