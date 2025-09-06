Sorties et loisirsSpectacles

Pour fêter ses 50 ans…

L’USV Boxe fêtera le 11 octobre ses 50 ans. Ce club créé par le président-fondateur Robert Guettier, célébrera son histoire à travers une pièce de théâtre originale présentée sur la scène du Minotaure où au fil d’un scénario inédit viendra se greffer l’histoire de la boxe en parallèle de son histoire vendômoise.

affiche theatre usv boxe 1Avec une mise en scène du comédien Pascal Cabrera et un texte écrit par Claude et Robert Guettier, l’USV Boxe se trouvera, non pas sur un ring mais sur la scène du Minotaure. Outre ce comédien, plusieurs membres et acteurs du club de boxe s’y trouveront également pour une soirée exceptionnelle où les surprises seront au rendez-vous. Mélangeant vidéos réalisées par Pôle Image 41 et théâtre, le déroulé de la pièce fera revivre à travers des personnages à la fois liés historiquement à l’histoire de la boxe et également au club de Vendôme les 50 ans de son existence sur le territoire. Hommage aux boxeurs, aux galas organisés tout au long de son histoire, sans oublier les nombreux bénévoles, Robert Guettier n’a oublié personne. Lui sera le narrateur de la pièce en assurant la voix extérieure. Une belle soirée en perspective !

«Le Noble Art, Au fil du temps jusqu’à Vendôme». Samedi 11 octobre à 20h au Minotaure à Vendôme. Réservations obligatoires : Le Minotaure 02 54 89 44 00. Billeterie : billetterie@catv41.fr Places numérotées : 15€ 10€ – de 13 ans (tarif réduit)
