Les artisans d’art à l’honneur
Chaque année depuis 2019, le Salon des Artisans d’Art de Fretay, à Savigny-sur-Braye, réunit 41, en septembre, artisans d’art qui ont la particularité d’exercer leur métier devant un public chaque fois plus nombreux.
Marie-Hélène Poisson avec son expérience des salons d’art à travers la France, restauratrice de meubles et objets en marqueterie Boulle depuis quatre générations et son mari Christophe Nièpce désiraient organiser, sur l’esplanade du château, leur propre salon d’art pas comme les autres, pour lequel les artisans invités sortent de leur atelier et doivent pendant le week-end effectuer des démonstrations pour que le public puisse admirer leur art en action.
«Cette année, j’ai la chance d’avoir réuni 12 Meilleurs Ouvriers de France (MOF) comme le maréchal-ferrant Laurent Nizou qui ferrera en direct son cheval, un tailleur de pierre et même un graveur. Ils se trouveront au milieu du salon sous un grand et unique barnum. Certains présenteront des conférences sur leur métier» détaille l’organisatrice.
Comme chaque année donc le château de Fretay et ses 41 artisans présents, tous différents quasiment à chaque édition, accueilleront le public fidèle pour qu’il retrouve des nouveautés d’une année sur l’autre. Des métiers rares comme celui d’une brodeuse d’art depuis 3 générations pour les maisons de haute couture comme Dior ou celui d’Émilie Bien, illustratrice scientifique qui travaille aux Jardins des Plantes à Paris. «Si l’on trouve dans le monde une nouvelle espèce d’insectes, elle viendra sur place et en fera le croquis comme les scientifiques du XVIIe le faisaient» poursuit Marie-Hélène Poisson. Conférences diverses, carré des brocanteurs dans le magnifique potager du château et un dîner-concert viendront compléter ce week-end sous le signe de l’art et du beau.
Invités d’honneur, les Meilleurs ouvriers de France :
Norbert Faure – Vannerie d’osier
Laurent Nizou – Maréchal-Ferrant
Laurence Raverdeau -Tapisserie d’ameublement
Catherine Chauvel-Laucou – Relieur d’art
Adrian Colin – Verrier d’art
Bruno Lévêque – Gravure main
Jean-Pierre Lebureau – Ornemaniste métal
Paul Persil – Calligraphe
Patrick Blanchard – Sculpteur sur bois
Nicole Eude – Marqueteuse
Anaëlle Pann – Vitrailliste
Steve Paton – Tailleur de pierre
Victoria Darolti – Brodeuse
Exposants :
Cléia Chotard – Travail du bijou autour de faïence Patrice Pivron – Étui d’instruments de musique
Raphaël Vernois – Menuisier/ ébéniste
Isabelle Rouillard – Puzzles en bois précieux
Vanessa Barbary – Marqueterie de paille
Angélique Zrak – Tissage / Passementrie
Éléonore Gold Dalg – Soufflage de verre
Sébastien Chambenoist – Cirier/Parfumeur d’intérieur
Arnaud Joubert – Horloger
Guillaume Mouche – Sculpteur bois et pierre
Vendôme bien plus qu’une Place
Manufacture Langlois- Création de tapisseries
Anke Vrignon – Joaillerie
Léo Coutant – Serrurier d’art
Aurore Poisson/Niépce – Marqueterie Boulle
Jürgen Katzengruber – Costumes
Louise Jaquet – Vannière
Annie Penin – Broderie d’art
Tiphaine Audouin – Lissière de haute lisse
Yvan de la Villesbrunne – Travail du cuir sur mesure
Laurence Gossart – Bijoux bronzes
Christian Laucou – Typographe au plomb
Chloé Soleillant – Souffleuse de verre
Aurelien Danseux – Tapissier
Catherine Rousseau – Céramique
Carl Luyck – Travail autour du bois
Anne Jacomo – Restauration de tableaux
Marie Janvier – Modiste / parurière florale
Fanny Litzia – Plumassière
Agnès Varèse – Tissage artisanal sur métier à bras
Sandra Javaudin – Travail autour du coquillage
Marcel Corvallo – Coutelier/ forgeron
Delphine Derame – Plumassière
La Treillée – Objets décoratifs en vaisselle ancienne
Sophie Bluet – Création et nature
Stand de la Chambre des Métiers du 41
Julie Pion – Marrionnetiste/ Charpentière