Les artisans d’art à l’honneur

Chaque année depuis 2019, le Salon des Artisans d’Art de Fretay, à Savigny-sur-Braye, réunit 41, en septembre, artisans d’art qui ont la particularité d’exercer leur métier devant un public chaque fois plus nombreux.

Marie-Hélène Poisson avec son expérience des salons d’art à travers la France, restauratrice de meubles et objets en marqueterie Boulle depuis quatre générations et son mari Christophe Nièpce désiraient organiser, sur l’esplanade du château, leur propre salon d’art pas comme les autres, pour lequel les artisans invités sortent de leur atelier et doivent pendant le week-end effectuer des démonstrations pour que le public puisse admirer leur art en action.

«Cette année, j’ai la chance d’avoir réuni 12 Meilleurs Ouvriers de France (MOF) comme le maréchal-ferrant Laurent Nizou qui ferrera en direct son cheval, un tailleur de pierre et même un graveur. Ils se trouveront au milieu du salon sous un grand et unique barnum. Certains présenteront des conférences sur leur métier» détaille l’organisatrice.

Comme chaque année donc le château de Fretay et ses 41 artisans présents, tous différents quasiment à chaque édition, accueilleront le public fidèle pour qu’il retrouve des nouveautés d’une année sur l’autre. Des métiers rares comme celui d’une brodeuse d’art depuis 3 générations pour les maisons de haute couture comme Dior ou celui d’Émilie Bien, illustratrice scientifique qui travaille aux Jardins des Plantes à Paris. «Si l’on trouve dans le monde une nouvelle espèce d’insectes, elle viendra sur place et en fera le croquis comme les scientifiques du XVIIe le faisaient» poursuit Marie-Hélène Poisson. Conférences diverses, carré des brocanteurs dans le magnifique potager du château et un dîner-concert viendront compléter ce week-end sous le signe de l’art et du beau.

6e Salon des artisans d'art 13 et 14 septembre de 10h à 18h – Entrée 4€ au château de Fretay à Savigny-sur-Braye. Restauration – Réservation pour le dîner. Tout le programme détaillé sur salondefretay.fr

Invités d’honneur, les Meilleurs ouvriers de France :

Norbert Faure – Vannerie d’osier

Laurent Nizou – Maréchal-Ferrant

Laurence Raverdeau -Tapisserie d’ameublement

Catherine Chauvel-Laucou – Relieur d’art

Adrian Colin – Verrier d’art

Bruno Lévêque – Gravure main

Jean-Pierre Lebureau – Ornemaniste métal

Paul Persil – Calligraphe

Patrick Blanchard – Sculpteur sur bois

Nicole Eude – Marqueteuse

Anaëlle Pann – Vitrailliste

Steve Paton – Tailleur de pierre

Victoria Darolti – Brodeuse

Exposants :

Cléia Chotard – Travail du bijou autour de faïence Patrice Pivron – Étui d’instruments de musique

Raphaël Vernois – Menuisier/ ébéniste

Isabelle Rouillard – Puzzles en bois précieux

Vanessa Barbary – Marqueterie de paille

Angélique Zrak – Tissage / Passementrie

Éléonore Gold Dalg – Soufflage de verre

Sébastien Chambenoist – Cirier/Parfumeur d’intérieur

Arnaud Joubert – Horloger

Guillaume Mouche – Sculpteur bois et pierre

Vendôme bien plus qu’une Place

Manufacture Langlois- Création de tapisseries

Anke Vrignon – Joaillerie

Léo Coutant – Serrurier d’art

Aurore Poisson/Niépce – Marqueterie Boulle

Jürgen Katzengruber – Costumes

Louise Jaquet – Vannière

Annie Penin – Broderie d’art

Tiphaine Audouin – Lissière de haute lisse

Yvan de la Villesbrunne – Travail du cuir sur mesure

Laurence Gossart – Bijoux bronzes

Christian Laucou – Typographe au plomb

Chloé Soleillant – Souffleuse de verre

Aurelien Danseux – Tapissier

Catherine Rousseau – Céramique

Carl Luyck – Travail autour du bois

Anne Jacomo – Restauration de tableaux

Marie Janvier – Modiste / parurière florale

Fanny Litzia – Plumassière

Agnès Varèse – Tissage artisanal sur métier à bras

Sandra Javaudin – Travail autour du coquillage

Marcel Corvallo – Coutelier/ forgeron

Delphine Derame – Plumassière

La Treillée – Objets décoratifs en vaisselle ancienne

Sophie Bluet – Création et nature

Stand de la Chambre des Métiers du 41

Julie Pion – Marrionnetiste/ Charpentière