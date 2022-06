Promouvoir les artistes locaux

Le festival FOLIART réunit plusieurs manifestations en une seule. Avec des artistes, artisans et partenaires issus principalement de notre région, Nicolas Le Calvez et Jules Monnier, deux jeunes montoiriens étudiants en régie du spectacle à la tête de l’association Les Impromptus ont bien décidé après la trop longue période du Covid de se lancer dans l’aventure pour dynamiser la culture à Montoire-sur-le-Loir.

Concerts, performances théâtrales, exposition, toutes les manifestations se dérouleront dans la cour de la mairie sur trois jours. Gratuites et pour tout public, ces festivités multiculturelles seront en libre accès de 17h à 23h30 le vendredi 1er et samedi 2 juillet et de 11h à 18h le dimanche 3 juillet.

Comme ces jeunes sont formés au spectacle, Nicolas et Jules ont choisi ce lieu peu connu de la cour de la Mairie. «Nous avons envie de présenter cet espace différemment et de proposer une mise en lumière adaptée aux façades et d’utiliser le lieu avec ses caractéristiques comme son énorme cèdre central» détaillent-ils.

Avec des partenaires déjà bien implantés sur le territoire comme Figures Libres, le festival FOLIART de ce début juillet désire aussi réunir les habitants de la commune avec une programmation éclectique pour que chaque spectateur suivant sa génération puisse s’y retrouver. «Dans une démarche d’ouverture à laquelle nous sommes très attachés, nous travaillons avec les instances locales pour délocaliser l’événement à l’Hospitalet de Montoire en juin, afin d’y proposer un concert suivi d’une discussion avec l’artiste Crenoka axé sur «Les Couleurs»» concluent ces deux jeunes étudiants qui voient déjà l’avenir en imaginant d’implanter FOLIART dans d’autres lieux atypiques du territoire dans les années à venir.

FOLIART Festival – les 1, 2 et 3 juillet dans la Cour de la mairie à Montoire sur le Loir – Entrée gratuite – programmation complète : www.foliart.s2.yapla.com – facebook : FoliartFestival – Instagram : foliart_festival/